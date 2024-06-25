Лесная охрана выявила более 500 самовольных занятых лесных участков в Подмосковье

Напоминаем, что незаконное занятие лесных территорий считается нарушением закона, что подпадает под статью 7.9 КоАП РФ и влечет за собой наложение штрафа. Кроме того, помимо штрафов, в соответствии со статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение ущерба, причиненного лесам и природным объектам, на них расположенными.