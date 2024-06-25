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Лесная охрана выявила более 500 самовольных занятых лесных участков в Подмосковье

25 июня 2024, 17:25
С самого начала текущего года специальные работники, отвечающие за сохранность лесов, обнаружили более 500 случаев незаконного присвоения частей лесных территорий в Подмосковье.

Люди, занимающиеся охраной лесов при Комитете по лесному хозяйству Московской области, регулярно осуществляют контрольные обходы земель из государственного фонда лесов по установленным маршрутам. С начала этого года было обнаружено более пятисот случаев незаконного занятия лесных участков, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что наибольшее количество нарушений выявлено в Волоколамском (175), Московском учебно-опытном (58), Подольском (55) и Звенигородском (35) районах лесов. Было составлено около четырехсот административных протоколов по этим правонарушениям, включая в отношении отдельных лиц.

Напоминаем, что незаконное занятие лесных территорий считается нарушением закона, что подпадает под статью 7.9 КоАП РФ и влечет за собой наложение штрафа. Кроме того, помимо штрафов, в соответствии со статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение ущерба, причиненного лесам и природным объектам, на них расположенными.

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