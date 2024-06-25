МЧС предупреждает пермяков о сильном дожде и тумане

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В отдельных районах Прикамья завтра ночью, 26 июня, ухудшится погода. Местами по региону прогнозируются сильный дождь и туман, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.
В МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении, избегать резких маневров и торможений на дорогах. Пермякам следует быть внимательными и осторожными, а также предупредить своих близких и друзей о грядущей непогоде.
Если вы стали свидетелем или участником происшествия, немедленно сообщите о нем по бесплатному телефону вызова экстренных служб: 01, 101 или 112.