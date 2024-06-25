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Updated Сегодня, 09:56

МЧС Пермского края: ночью 26 июня в регионе ухудшится погода

МЧС предупреждает пермяков о сильном дожде и тумане

25 июня 2024, 09:52
Фото: ideogram.ai

МЧС Пермского края: ночью 26 июня в регионе ухудшится погода

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе в регионе будет прохладно.

В отдельных районах Прикамья завтра ночью, 26 июня, ухудшится погода. Местами по региону прогнозируются сильный дождь и туман, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.

В МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении, избегать резких маневров и торможений на дорогах. Пермякам следует быть внимательными и осторожными, а также предупредить своих близких и друзей о грядущей непогоде.

Если вы стали свидетелем или участником происшествия, немедленно сообщите о нем по бесплатному телефону вызова экстренных служб: 01, 101 или 112.

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