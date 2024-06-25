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Министр оздоровления сообщил о лечении пострадавших в Дербенте

25 июня 2024, 09:17
В Дербенте 20 раненых в теракте продолжают стационарное лечение. Одного пациента доставляют в Москву, донес журналистам глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА «Новости».

«Относительно Дербента: 20 пациентов получают медицинскую помощь в стационаре, для особо серьезных случаев проводились консультации по видеосвязи. Все были предоставлены с необходимым объемом лечения, включая оперативное», — отметил он.

Мурашко также уточнил, что одного из пострадавших переведут в столицу для лечения. Его направят в Центр имени Н. И. Пирогова, пишет 360.ru.

Теракты в Махачкале и Дербенте произошли 23 июня. Группировки напали на храмы, синагогу и инспекторов ГИБДД.

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