Министр оздоровления сообщил о лечении пострадавших в Дербенте

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
«Относительно Дербента: 20 пациентов получают медицинскую помощь в стационаре, для особо серьезных случаев проводились консультации по видеосвязи. Все были предоставлены с необходимым объемом лечения, включая оперативное», — отметил он.
Мурашко также уточнил, что одного из пострадавших переведут в столицу для лечения. Его направят в Центр имени Н. И. Пирогова, пишет 360.ru.
Теракты в Махачкале и Дербенте произошли 23 июня. Группировки напали на храмы, синагогу и инспекторов ГИБДД.