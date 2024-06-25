Мужчина украл в пермских подъездах без малого полкилометра интернет-кабеля

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Мужчина похитил из пермских подъездов более 370 метров интернет-кабеля. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка, обвиняемого в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Мужчина проникал в подъезды жилых многоквартирных домов, срезал кабель сразу на нескольких лестничных пролетах между этажами, тем самым, лишая жителей домов доступа к интернету. За две недели января им было совершено 11 краж на улицах Юрша и Старцева. Всего было похищено более 370 метров провода. Общая сумма ущерба от противоправной деятельности превысила 50 тыс. рублей.
Похититель кабеля был задержан. Выяснилось, что мужчина уклонялся от явки в суд за ранее совершенные аналогичные кражи. Злоумышленник пояснил, что похищал кабели, так как не считал их жизненно необходимыми для граждан. Преступления планировал специально после новогодних праздников, чтобы не быть замеченным. Похищенные провода он обжигал, а после сдавал в пункты приема металла, вырученные деньги тратил на продукты и личные нужды.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.