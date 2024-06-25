Мужчина украл в пермских подъездах без малого полкилометра интернет-кабеля

Похититель кабеля был задержан. Выяснилось, что мужчина уклонялся от явки в суд за ранее совершенные аналогичные кражи. Злоумышленник пояснил, что похищал кабели, так как не считал их жизненно необходимыми для граждан. Преступления планировал специально после новогодних праздников, чтобы не быть замеченным. Похищенные провода он обжигал, а после сдавал в пункты приема металла, вырученные деньги тратил на продукты и личные нужды.