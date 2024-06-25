Музыкальные педагоги Перми повысят квалификацию по работе с одаренными детьми

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Педагоги со всего Приволжского федерального округа приглашены на программу дополнительного профессионального образования, которую с 24 по 29 июня проводит образовательный центр «Сириус» совместно с региональным центром выявления и поддержки одарённых детей «Академия первых».
Преподавателям смогут глубже изучить тему работы с одарёнными детьми в системе музыкального образования, повысить уровень своих педагогических компетенций, усовершенствовать методические и практические навыки работы с детьми. Интенсив состоит из трёх модулей: методика обучения в классе специального инструмента, специфика работы с одарёнными детьми, методы подготовки к выступлениям.
Мастер-классы по специальностям «виолончель», «кларнет», «скрипка», «труба», «флейта», «фортепиано» проведут преподаватели Московской государственной консерватории, Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства и Академии имени Маймонида.
Руководит программой Павел Милюков, он, помимо прочего, лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, солист Санкт-Петербургского Дома музыки и Московской государственной академической филармонии, музыкальный руководитель Фонда «Талант и успех».
Педагоги ПФО смогут перенять мастерство преподавания ведущих российских солистов и познакомиться с их авторскими наработками. Также запланированы круглые столы, на которых обсудят актуальные вопросы музыкальной педагогики: специфику работы с одарёнными детьми, их мотивацию, подбор репертуара, техники вовлечения юных музыкантов в учебную деятельность.
Школьники, участники образовательной программы пермской «Академии первых», будут заниматься с виртуозными музыкантами, приглашёнными в качестве наставников.
Образовательный центр «Сириус» с 2021 года проводит программы дополнительного профессионального образования для педагогов региональных центров, преподавателей детских музыкальных школ, музыкальных отделений детских школ искусств и средних специальных музыкальных учебных учреждений. За три года их освоили 900 педагогов. В 2024 году запланировано обучение 500 педагогов из разных регионов страны. Отбор участников в школу проходил на конкурсной основе.
Пермская краевая специальная музыкальная школа — десятое в России учреждение, которое реализует интегрированную образовательную программу. В ней будут одновременно осуществляться среднее образование и профессиональная музыкальная подготовка, ориентированная на раннее овладение исполнительским мастерством и будущую концертную деятельность.
Как отмечал ранее губернатор Дмитрий Махонин, благодаря созданным в школе условиям в ней смогут учиться и проживать одаренные дети со всего Пермского края.