Музыкальные педагоги Перми повысят квалификацию по работе с одаренными детьми

Образовательный центр «Сириус» с 2021 года проводит программы дополнительного профессионального образования для педагогов региональных центров, преподавателей детских музыкальных школ, музыкальных отделений детских школ искусств и средних специальных музыкальных учебных учреждений. За три года их освоили 900 педагогов. В 2024 году запланировано обучение 500 педагогов из разных регионов страны. Отбор участников в школу проходил на конкурсной основе.



Пермская краевая специальная музыкальная школа — десятое в России учреждение, которое реализует интегрированную образовательную программу. В ней будут одновременно осуществляться среднее образование и профессиональная музыкальная подготовка, ориентированная на раннее овладение исполнительским мастерством и будущую концертную деятельность.

Как отмечал ранее губернатор Дмитрий Махонин, благодаря созданным в школе условиям в ней смогут учиться и проживать одаренные дети со всего Пермского края.