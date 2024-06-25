properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Музыкальные педагоги Перми повысят квалификацию по работе с одаренными детьми

Музыкальные педагоги Перми повысят квалификацию по работе с одаренными детьми

25 июня 2024, 12:09
«Сириус» запустил программу повышения квалификации на базе Пермской краевой музыкальной школы.

Педагоги со всего Приволжского федерального округа приглашены на программу дополнительного профессионального образования, которую с 24 по 29 июня проводит образовательный центр «Сириус» совместно с региональным центром выявления и поддержки одарённых детей «Академия первых».

Преподавателям смогут глубже изучить тему работы с одарёнными детьми в системе музыкального образования, повысить уровень своих педагогических компетенций, усовершенствовать методические и практические навыки работы с детьми. Интенсив состоит из трёх модулей: методика обучения в классе специального инструмента, специфика работы с одарёнными детьми, методы подготовки к выступлениям.

Мастер-классы по специальностям «виолончель», «кларнет», «скрипка», «труба», «флейта», «фортепиано» проведут преподаватели Московской государственной консерватории, Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства и Академии имени Маймонида.

  • «Скрипка» пройдет под руководством преподавателя, солиста Московской государственной академической филармонии, солиста Санкт-Петербургского Дома музыки, преподавателя Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, художественного руководителя ГБПОУ «Пермская краевая специальная музыкальная школа» Павла Милюкова
  • «Фортепиано» под руководством преподавателя Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства, дважды лауреата Международного конкурса им. П. И. Чайковского, солиста Московской государственной академической филармонии Вадима Руденко
  • «Виолончель» под руководством заведующей кафедрой виолончели, контрабаса, арфы и струнного квартета Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства Марии Журавлевой
  • «Флейта» под руководством преподавателя Российской академии музыки им. Гнесиных солист Московского Государственного Академического симфонического оркестра Алексея Морозова

Руководит программой Павел Милюков, он, помимо прочего, лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, солист Санкт-Петербургского Дома музыки и Московской государственной академической филармонии, музыкальный руководитель Фонда «Талант и успех».

Педагоги ПФО смогут перенять мастерство преподавания ведущих российских солистов и познакомиться с их авторскими наработками. Также запланированы круглые столы, на которых обсудят актуальные вопросы музыкальной педагогики: специфику работы с одарёнными детьми, их мотивацию, подбор репертуара, техники вовлечения юных музыкантов в учебную деятельность.

Школьники, участники образовательной программы пермской «Академии первых», будут заниматься с виртуозными музыкантами, приглашёнными в качестве наставников.

Образовательный центр «Сириус» с 2021 года проводит программы дополнительного профессионального образования для педагогов региональных центров, преподавателей детских музыкальных школ, музыкальных отделений детских школ искусств и средних специальных музыкальных учебных учреждений. За три года их освоили 900 педагогов. В 2024 году запланировано обучение 500 педагогов из разных регионов страны. Отбор участников в школу проходил на конкурсной основе.

Пермская краевая специальная музыкальная школа — десятое в России учреждение, которое реализует интегрированную образовательную программу. В ней будут одновременно осуществляться среднее образование и профессиональная музыкальная подготовка, ориентированная на раннее овладение исполнительским мастерством и будущую концертную деятельность.
Как отмечал ранее губернатор Дмитрий Махонин, благодаря созданным в школе условиям в ней смогут учиться и проживать одаренные дети со всего Пермского края.

#Касается каждого#Музыкальная школа#Краевая музыкальная школа#Пермская краевая музыкальная школа
Подпишитесь
Из пермского ХК «Молот» ушли двое нападающих
Сегодня, 12:59
Капитальный ремонт дороги до деревни Совы в Прикамье обойдется в 200 миллионов
Сегодня, 11:25
В ближайшее воскресенье в Перми перекроют для движения часть центральных улиц
Сегодня, 12:22
Суд в Александровске рассмотрит дело насильника, отрубившего кисть руки сожительнице
Сегодня, 12:06
Учёные Пермского Политеха знают, какие места в вашем доме самые грязные
Сегодня, 11:56