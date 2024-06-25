Пермские театры стали лауреатами в восьми номинациях «Золотой Маски»

XXX церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» состоялась вчера, 24 июня, в Театре имени Е. Б. Вахтангова. Мероприятие дало старт масштабному столичному проекту «Золотая маска. Послесловие». Проект «Золотая маска. Послесловие» пройдет в Москве при поддержке Правительства столицы с 25 июня по 1 июля 2024 года и станет завершением XXX юбилейного сезона Фестиваля-конкурса и Премии «Золотая маска».