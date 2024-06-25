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Пермские театры стали лауреатами в восьми номинациях «Золотой Маски»

Пермские театры стали лауреатами в восьми номинациях «Золотой Маски»

25 июня 2024, 03:38
Фото: Министр культуры Прикамья Алла Платонова
Вручение премии состоялось 24 июня в Москве.

По итогам сезона 2022–2023 годов на церемонии вручения премии «Золотая маска» в Москве награду получили восемь пермских лауреатов. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

  • В частной номинации «Лучшая работа дирижера. Оперетта/Мюзикл» обладателем «Золотой маски» стал Кирилл Бузмаков за спектакль «Сонная лощина» в Пермском «Театре-Театре».
  • В номинации «Лучшая мужская роль. Опера» награду получил Владислав Сулимский, сыгравший Ренато в опере «Бал-маскарад» в Театре оперы и балета имени Петра Чайковского.
  • Лауреатом премии в номинации «Лучшая женская роль. Опера» стала Наталия Ляскова в роли Юдит в опере «Замок герцога Синяя Борода», Театр оперы и балета имени Петра Чайковского.

  • В частной номинации «Лучшая работа дирижера. Опера» был отмечен Федор Леднев за оперу «Замок герцога Синяя Борода», Театр оперы и балета имени Петра Чайковского.

  • Лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по свету. Музыкальный театр» оказалась Ксения Котенёва и Константин Бинкин за «Замок герцога Синяя Борода», Театр оперы и балета имени Петра Чайковского.
  • В номинации «Лучшая работа художника-постановщика. Музыкальный театр» победу одержала Евгения Сафонова, Алина Тихонова, Илона Бородина, Михаил Иванов за «Замок герцога Синяя Борода», Театр оперы и балета имени Петра Чайковского.
  • В номинации «Лучшая работа композитора. Музыкальный театр» отмечен Дмитрий Курляндский за «Катерина Измайлова», Театр-Театр.
  • В специальной премии жюри «За яркую интерпретацию роли Риккардо» победу одержал Борис Рудак за «Бал-маскарад», Театр оперы и балета имени Чайковского.

XXX церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» состоялась вчера, 24 июня, в Театре имени Е. Б. Вахтангова. Мероприятие дало старт масштабному столичному проекту «Золотая маска. Послесловие». Проект «Золотая маска. Послесловие» пройдет в Москве при поддержке Правительства столицы с 25 июня по 1 июля 2024 года и станет завершением XXX юбилейного сезона Фестиваля-конкурса и Премии «Золотая маска».

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#Культура#Золотая маска#Театр#Лауреат
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