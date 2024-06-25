Пермские театры стали лауреатами в восьми номинациях «Золотой Маски»

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По итогам сезона 2022–2023 годов на церемонии вручения премии «Золотая маска» в Москве награду получили восемь пермских лауреатов. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
В частной номинации «Лучшая работа дирижера. Опера» был отмечен Федор Леднев за оперу «Замок герцога Синяя Борода», Театр оперы и балета имени Петра Чайковского.
XXX церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» состоялась вчера, 24 июня, в Театре имени Е. Б. Вахтангова. Мероприятие дало старт масштабному столичному проекту «Золотая маска. Послесловие». Проект «Золотая маска. Послесловие» пройдет в Москве при поддержке Правительства столицы с 25 июня по 1 июля 2024 года и станет завершением XXX юбилейного сезона Фестиваля-конкурса и Премии «Золотая маска».