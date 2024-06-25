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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Путин и Эрдоган собираются встретиться в Астане

25 июня 2024, 14:17
По информации министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, в ближайшем будущем произойдет встреча главы России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Фидан отметил, что приглашения для посещения Турции у Путина имеются и они актуальны. Избирательные процессы прошли как в России, так и в Турции, и, возможно, обсуждение этих вопросов состоится в ближайшие дни, пишет 360.ru.

Ранее Дмитрий Песков, представитель Кремля, уже сообщал о планируемой встрече Путина и Эрдогана. Он указал, что до сих пор визит президента России в Турцию не состоялся из-за сложностей с согласованием рабочих графиков обоих лидеров. Тем не менее, Песков подчеркнул, что контакты между двумя странами будут поддерживаться на самом высоком уровне.

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