Путин и Эрдоган собираются встретиться в Астане

Ранее Дмитрий Песков, представитель Кремля, уже сообщал о планируемой встрече Путина и Эрдогана. Он указал, что до сих пор визит президента России в Турцию не состоялся из-за сложностей с согласованием рабочих графиков обоих лидеров. Тем не менее, Песков подчеркнул, что контакты между двумя странами будут поддерживаться на самом высоком уровне.