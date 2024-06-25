Путин рассказал о дипломатической инициативе по урегулированию конфликта на Украине

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Об этом глава государства рассказал в приветственном слове для участников «Примаковских чтений», которое 25 июня зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин выразил надежду, что участники данного мероприятия обратят внимание на предложение российского государства и, в отличие от западных лидеров, оценят все положительные аспекты.
«Она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», — подчеркнул Путин. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы начать мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса, однако, подчеркивал президент, Киев со своей стороны на законодательном уровне запретил любые контакты с РФ.