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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Путин рассказал о дипломатической инициативе по урегулированию конфликта на Украине

25 июня 2024, 08:22
Президент России Владимир Путин заявил, что мирная инициатива урегулирования конфликта на Украине позволит вывести диалог между странами на дипломатический уровень.

Об этом глава государства рассказал в приветственном слове для участников «Примаковских чтений», которое 25 июня зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин выразил надежду, что участники данного мероприятия обратят внимание на предложение российского государства и, в отличие от западных лидеров, оценят все положительные аспекты.

«Она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», — подчеркнул Путин. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы начать мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса, однако, подчеркивал президент, Киев со своей стороны на законодательном уровне запретил любые контакты с РФ.

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