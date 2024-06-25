С берега Мулянки в Перми снесут самовольную постройку

В микрорайоне Парковый Дзержинского района Перми снесут нестационарный объект. Металлическая бытовка находится на берегу Мулянки по ул. Куфонина. Решение о внесении сооружения в реестр как незаконный и его демонтаже принято после запроса Properm.ru в администрацию города.