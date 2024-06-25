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Published Сегодня, 05:43

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С берега Мулянки в Перми снесут самовольную постройку

С берега Мулянки в Перми снесут самовольную постройку

25 июня 2024, 05:43
Фото: properm.ru
Объект внесен в реестр как незаконный.

В микрорайоне Парковый Дзержинского района Перми снесут нестационарный объект. Металлическая бытовка находится на берегу Мулянки по ул. Куфонина. Решение о внесении сооружения в реестр как незаконный и его демонтаже принято после запроса Properm.ru в администрацию города.

Как пояснили в городском департаменте земельных отношений, в отношении этой территории разрешения на размещение объектов ведомством не выдавались.

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#Мулянка#Администрация города#Демонтаж#Незаконная постройка#Парковый Дзержинского
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