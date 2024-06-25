Санкции ЕС поставили под вопрос будущее газовой отрасли России

Posted Вчера, 10:50
Published Вчера, 10:50
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Европейский союз ввел новые санкции против российской газовой отрасли, включая ограничение на перевалку СПГ в портах Европы. Будущее крупных проектов по сжижению природного газа в России оказалось под серьезным вопросом, так как оборудование и инвестиции для новых заводов по СПГ попали под санкционное эмбарго. Подробнее с проблемой разобрались журналисты «Новых известий».
Из окончательной версии первого проекта санкций против российского ТЭКа осталась лишь часть. Устранён запрет на приобретение продукции «Ямал СПГ», который был упомянут в начале.
Эмбарго на продукцию общего проекта гигантов — Новатэка и Газпрома — представляло бы серьезную проблему для компании Леонида Михельсона, особенно при присоединении к этим мерам США. Пока этого не случилось. Аналитик Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев предполагает, что такие решения могут быть приняты, но скорее всего ближе к 2026 году.
Однако из введённых ограничений Евросоюза есть два, которые могут нанести стратегический удар по российской газовой промышленности. Речь идет о запрете на инвестиции в новые проекты СПГ в России. Всем поставщикам оборудования запрещено участвовать в проектах Новатэка «Арктик СПГ-2», «Мурманск СПГ» и перевалке в Кольском заливе. Кроме того, запрещено вкладывать средства в новые проекты.
Особое внимание привлекает еще один момент: «Евросоюз включил в 14-й пакет санкций положения о поддержке исков европейских компаний по возмещению убытков от ответных мер России».
Эти меры касаются не только нефтегазовой отрасли, но и других секторов, например, производителей пива, у которых были конфискованы активы в России. В газовой сфере это относится к отказу России поставлять газ по трубопроводу в Европу.
На Газпром было подано 17 исков со стороны европейских компаний. 7 июня один из истцов — немецкая компания Uniper — выиграла дело на 13 млрд евро против российского гиганта в Стокгольмском арбитражном суде. Правительству ФРГ пришлось национализировать Uniper из-за риска банкротства, поэтому деньги эти пока не будут выплачены. Однако, у немецкого энергетического гиганта есть иные угрозы.
Санкции Европейского союза не только повторяют меры США по отношению к проекту «Арктик СПГ-2», но и значительно расширяют их охват. Американцы явно нацелены на прекращение работ на заводе в Карском море, который строился международным консорциумом, включающим японские, китайские компани и французский энергетический гигант «ТоталЭнерджи».
Сейчас правительство Франции выступает против инвестиций в отношении собственной компании и вместе с другими европейскими странами расширяет действие эмбарго на проекты, связанные с Новатэком. По мнению директора по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, это приведет к прекращению всех международных проектов по СПГ в России.
Проекты подобного масштаба, как «Арктик СПГ-2», и другие крупнотоннажные заводы в России не были подготовлены к санкциям, поскольку такие проекты являются международными, требующими значительных инвестиций и участия множества партнеров. Проблемы с поставкой оборудования для заводов уже возникли, а введение санкций только усугубляет ситуацию.
Запуск в эксплуатацию второй очереди «Арктик СПГ» сопровождаются серьезными трудностями, что приводит к переносу даты ввода объекта в эксплуатацию на более поздний срок. Главная проблема Новатэка заключается в отсутствии возможности заказа необходимых танкеров. Новость о загрузке первого газовода с завода, отправившегося в Азию через Севморпуть, приносит радость сотрудникам компании.
Несмотря на относительно благоприятные ледовые условия на маршруте в июне, ситуация становится все сложнее по мере продвижения к морю Лаптевых и в восточных морях. Росатом, ледокол которого ведет газовоз, гарантирует безопасный проход судна.
Проблемы с обеспечением необходимым оборудованием для производственных заводов уже привели к задержкам. Компания Baker Hughes, занимавшаяся производством турбин для второй очереди производства, отказалась от выполнения заказа, что вынудило заказчика обратиться к «Силовым машинам» Алексея Мордашова, но даже там имеется длительная очередь.
Для работы в тяжелых арктических условиях требуется электростанция, способная обеспечить функционирование оборудования в процессе пуско-наладочных работ и остановок.
Суды, обходящие санкции, попали под наблюдение со стороны ЕС и США. В настоящее время перевозка нефтепродуктов является главной целью данных судов, но возможно, что ситуация изменится, если Леонид Михельсон примет нефтяную модель и воспользуется теневыми газовозами. Продукция из «Арктик СПГ 2» под эмбарго. Как только СПГ попадает на газовоз со завода, он становится объектом внимания и контроля.
Поддержка европейских компаний в их судебных разбирательствах с российскими о возмещении убытков прямыми санкциями не называется, однако это ясный сигнал для исхода 16 дел, связанных с Газпромом, ожидающих решения в европейских судах от покупателей российского газа. В результате политического решения России относительно продажи газа за рубли многие компании в сфере энергетики на континенте вынуждены были закупать топливо на спотовом рынке с переплатой в несколько раз по сравнению с контрактными ценами.
Первое возмещение на сумму 13 млрд евро от немецкой компании Uniper Газпром уже получил. Немцы не уверены, что власти в России выполнят решение Стокгольмского арбитража, но остается возможность заморозить, например, газ, который продолжает поступать через Баумгартен в Австрию, или заставить OMV выплачивать средства не в Москву, а например, в Германию. OMV, как публичная компания, обязана была подать иск против Газпрома по той же причине — нарушение контракта. На рассмотрении судов находятся 16 заявлений.
Убытки, понесенные в результате отказа Газпрома поставлять газ в соответствии с контрактом, уже давно списаны компаниями, как и их активы в России. Существует опасность, что, не получив платежи, Газпром прекратит поставки и потеряет свою позицию на европейском рынке, возможно, окончательно на этот раз.
Увеличение затрат на транспортировку или продажа газа на спотовом рынке в Европе, вместо направления его в Азию, не окажут значительного воздействия на экспорт газа страны. Между тем, до наступления 2026 года, когда планируется запуск новых мировых мощностей по СПГ преимущественно в США и на Ближнем Востоке, у компаний «Новатэк» и «Газпром» остается ограниченное время.
Поэтому стратегическим шагом для «Газпрома» выглядит решение увеличивать добычу нефти. Остается вопрос в том, каким образом действовать «Новатэку», заводы которого два года назад считались мегапроектами.