Санкции ЕС поставили под вопрос будущее газовой отрасли России

Поддержка европейских компаний в их судебных разбирательствах с российскими о возмещении убытков прямыми санкциями не называется, однако это ясный сигнал для исхода 16 дел, связанных с Газпромом, ожидающих решения в европейских судах от покупателей российского газа. В результате политического решения России относительно продажи газа за рубли многие компании в сфере энергетики на континенте вынуждены были закупать топливо на спотовом рынке с переплатой в несколько раз по сравнению с контрактными ценами.