Стоимость содержания и развития ливневой канализации Перми составляет 116 миллиардов

По данным, которые были озвучены депутатам, и которые приводит «РБК-Пермь», общая протяженность сети пермской ливневой канализации составляет порядка 444,6 км, из которых 180 км находятся на балансе МБУ «Полигон», ещё 60,6 км — бесхозных сетей было передано им на обслуживание. В прошлом году на содержание сетей ливневой канализации было выделено 69,7 млн руб. Проведены работы по обследованию 21,7 км сетей, ремонт 102 колодцев, выполнена прочистка 7,6 км сетей и очистка камер на 13 очистных сооружениях, на двух очистных сооружениях произведены плановые технические работы. В этом году, планируется провести обследование не менее 22 км сетей, выполнить прочистку 8,7 км сетей и ремонт 500 колодцев, очистить камеры на 14 очистных сооружениях. Кроме того, в планах текущие технические работы на двух очистных сооружениях.