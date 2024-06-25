Стоимость содержания и развития ливневой канализации Перми составляет 116 миллиардов

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Сегодня на заседании городской думы замглавы администрации Игорь Субботин сообщил, что Перми на содержание и развитие сети ливневой канализации может потребоваться 116 млрд рублей.
Это больше, чем два годовых бюджета города или две стоимости третьего моста через Каму.
Значительная доля сетей ливневой канализации Перми является бесхозной и обслуживается по остаточному принципу. Власти города и края намерены ввести тариф для юрлиц на водоотведение и технологическое присоединение к сетям ливневой канализации. Планируется установить тариф на водоотведение поверхностных сточных вод, это позволит расширить возможности по содержанию сетей, а также финансировать затраты на реконструкцию и строительство новых объектов системы ливневой канализации за счет инвестиционной надбавки к тарифу.
По данным, которые были озвучены депутатам, и которые приводит «РБК-Пермь», общая протяженность сети пермской ливневой канализации составляет порядка 444,6 км, из которых 180 км находятся на балансе МБУ «Полигон», ещё 60,6 км — бесхозных сетей было передано им на обслуживание. В прошлом году на содержание сетей ливневой канализации было выделено 69,7 млн руб. Проведены работы по обследованию 21,7 км сетей, ремонт 102 колодцев, выполнена прочистка 7,6 км сетей и очистка камер на 13 очистных сооружениях, на двух очистных сооружениях произведены плановые технические работы. В этом году, планируется провести обследование не менее 22 км сетей, выполнить прочистку 8,7 км сетей и ремонт 500 колодцев, очистить камеры на 14 очистных сооружениях. Кроме того, в планах текущие технические работы на двух очистных сооружениях.