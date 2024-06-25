Суд обязал Центр исторической памяти покинуть офис в Мотовилихинском районе

В середине декабря прошлого года член правления пермского Центра исторической памяти Вера Сединина сообщала Properm.ru, что у организации нет средств к существованию. Ранее члены правления совместно с членом Совета по правам человека при президенте РФ Татьяной Марголиной обращались к властям с просьбой предоставить грант на аренду, однако им отказали.