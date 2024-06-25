Суд обязал Центр исторической памяти покинуть офис в Мотовилихинском районе

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Суд обязал региональную благотворительную общественную организацию «Центр исторической памяти» съехать из офиса в Мотовилихинском районе (Крупской, 40). Такое решение вынес Арбитражный суд Пермского края по иску департамента имущественных отношений администрации Перми еще 24 мая. В течение месяца правление организации могло обжаловать это решение, но не стало этого делать, поэтому оно вступило в силу.
В решении суда указано, что Центр исторической памяти выселили за долги: по арендной плате организация задолжала более 77,4 тыс. рублей, также она была обязана выплатить неустойки за нарушение сроков внесения арендной платы и задолженность по обеспечительному платежу. Организация располагалась в нежилом муниципальном помещении, поэтому его вернули департаменту имущественных отношений.
В середине декабря прошлого года член правления пермского Центра исторической памяти Вера Сединина сообщала Properm.ru, что у организации нет средств к существованию. Ранее члены правления совместно с членом Совета по правам человека при президенте РФ Татьяной Марголиной обращались к властям с просьбой предоставить грант на аренду, однако им отказали.
В начале июня Пермский краевой суд оставил в силе приговор руководителю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову. Прокуратура оспаривала условное наказание для осужденного за попытку контрабанды архивов «Мемориала»* Чернышова — его приговорили к трем годам условно. Гособвинение запрашивало три года реального срока с отбыванием в колонии общего режима. С конца мая прошлого года общественник находился в СИЗО.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.