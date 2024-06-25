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Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Так центр выглядел еще в середине 2023 года. В декабре Properm.ru обратили внимание, что вывеска пропала с фасада дома.

Суд обязал Центр исторической памяти покинуть офис в Мотовилихинском районе

25 июня 2024, 05:01
Фото: properm.ru
Так центр выглядел еще в середине 2023 года. В декабре Properm.ru обратили внимание, что вывеска пропала с фасада дома.

Суд обязал Центр исторической памяти в Перми покинуть помещение

Организация не смогла продолжить существование после задержания ее руководителя Александра Чернышова.

Суд обязал региональную благотворительную общественную организацию «Центр исторической памяти» съехать из офиса в Мотовилихинском районе (Крупской, 40). Такое решение вынес Арбитражный суд Пермского края по иску департамента имущественных отношений администрации Перми еще 24 мая. В течение месяца правление организации могло обжаловать это решение, но не стало этого делать, поэтому оно вступило в силу.

В решении суда указано, что Центр исторической памяти выселили за долги: по арендной плате организация задолжала более 77,4 тыс. рублей, также она была обязана выплатить неустойки за нарушение сроков внесения арендной платы и задолженность по обеспечительному платежу. Организация располагалась в нежилом муниципальном помещении, поэтому его вернули департаменту имущественных отношений.

В середине декабря прошлого года член правления пермского Центра исторической памяти Вера Сединина сообщала Properm.ru, что у организации нет средств к существованию. Ранее члены правления совместно с членом Совета по правам человека при президенте РФ Татьяной Марголиной обращались к властям с просьбой предоставить грант на аренду, однако им отказали.

В начале июня Пермский краевой суд оставил в силе приговор руководителю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову. Прокуратура оспаривала условное наказание для осужденного за попытку контрабанды архивов «Мемориала»* Чернышова — его приговорили к трем годам условно. Гособвинение запрашивало три года реального срока с отбыванием в колонии общего режима. С конца мая прошлого года общественник находился в СИЗО.

*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.

Пермский «Центр исторической памяти» закрывается и уже снял вывеску
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#Общество#Пермь#Арбитражный суд
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