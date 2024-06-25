Суд в Александровске рассмотрит дело насильника, отрубившего кисть руки сожительнице

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Прокуратура Александровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлены обвинения по:
По версии следствия, в период с 14 июня по 1 июля прошлого года в поселке Яйва обвиняемый совершил вышеперечисленные преступления в отношении своей сожительницы. В течение двух недель он незаконно удерживал девушку в квартире, лишив ее средств связи и держа потерпевшую в наручниках. Злоумышленник заподозрил сожительницу в изменах и все это время избивал ее, подвергал физическому и психическому насилию. Также обвиняемый похитил у девушки золотое кольцо и продал его.
Под конец истязаний, 1 июля, мужчина схватил нож и отрезал им кисть правой руки своей жертве. Затем он понял, что не сможет помочь потерпевшей, вызвал скорую и сбежал из жилища, взяв с собой их общего 4-летнего сына, который все это время находился в квартире и был свидетелем некоторых преступлений. Спустя сутки полицейские задержали подозреваемого на территории Березников.
В пресс-службе прокуратуры Александровска рассказали, что сейчас уголовное дело направлено в городской суд, где будет рассмотрено по существу.