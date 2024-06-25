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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Суд в Александровске рассмотрит дело насильника, отрубившего кисть руки сожительнице

Суд в Александровске рассмотрит дело насильника, отрубившего кисть руки сожительнице

25 июня 2024, 12:06
Фото: perm.kp.ru
Девушка сейчас носит бионический протез. Некоторые преступления происходили на глазах ее малолетнего сына.

Прокуратура Александровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлены обвинения по:

  • п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание),
  • ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением),
  • п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж),
  • ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование),
  • ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера),
  • п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, в период с 14 июня по 1 июля прошлого года в поселке Яйва обвиняемый совершил вышеперечисленные преступления в отношении своей сожительницы. В течение двух недель он незаконно удерживал девушку в квартире, лишив ее средств связи и держа потерпевшую в наручниках. Злоумышленник заподозрил сожительницу в изменах и все это время избивал ее, подвергал физическому и психическому насилию. Также обвиняемый похитил у девушки золотое кольцо и продал его.

Под конец истязаний, 1 июля, мужчина схватил нож и отрезал им кисть правой руки своей жертве. Затем он понял, что не сможет помочь потерпевшей, вызвал скорую и сбежал из жилища, взяв с собой их общего 4-летнего сына, который все это время находился в квартире и был свидетелем некоторых преступлений. Спустя сутки полицейские задержали подозреваемого на территории Березников.

В пресс-службе прокуратуры Александровска рассказали, что сейчас уголовное дело направлено в городской суд, где будет рассмотрено по существу.

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