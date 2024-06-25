Суд в Александровске рассмотрит дело насильника, отрубившего кисть руки сожительнице

По версии следствия, в период с 14 июня по 1 июля прошлого года в поселке Яйва обвиняемый совершил вышеперечисленные преступления в отношении своей сожительницы. В течение двух недель он незаконно удерживал девушку в квартире, лишив ее средств связи и держа потерпевшую в наручниках. Злоумышленник заподозрил сожительницу в изменах и все это время избивал ее, подвергал физическому и психическому насилию. Также обвиняемый похитил у девушки золотое кольцо и продал его.