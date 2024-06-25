Трофейная рыбалка на Каме! В Оханском округе поймали двухметрового сома

Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» друг рыбака Александр Калугин, рыболов шесть часов вываживал добычу. Ему удалось поймать могучую рыбу чуть ниже Оханска. Также Калугин опубликовал фото Дмитрия и его жены рядом с добычей: «Для сомневающихся выложу еще одно фото Димы и Лены с этим сомом».