properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В Оханском округе рыбак поймал гигантского сома

Трофейная рыбалка на Каме! В Оханском округе поймали двухметрового сома

25 июня 2024, 05:42
Фото: Александр Калугин

В Оханском округе рыбак поймал гигантского сома

Мужчина выхаживал огромную добычу на протяжении шести часов.

В Оханском округе рыбак Дмитрий Чумаков поймал гигантского сома. Вес рыбы составил 52 кг, а длина — целых 2,02 м.

Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» друг рыбака Александр Калугин, рыболов шесть часов вываживал добычу. Ему удалось поймать могучую рыбу чуть ниже Оханска. Также Калугин опубликовал фото Дмитрия и его жены рядом с добычей: «Для сомневающихся выложу еще одно фото Димы и Лены с этим сомом».

Фото: Александр Калугин
Читайте также:
Перед майскими праздниками в Перми вырос спрос на товары для рыбалкиУзнай, какое ты мороженое!Суд обязал Центр исторической памяти покинуть офис в Мотовилихинском районе
#Общество#Пермь#Рыбалка#Развлечения#Хобби
Подпишитесь
Когда в Прикамье придет тепло? Отвечает метеоролог
Сегодня, 05:14
Суд обязал Центр исторической памяти покинуть офис в Мотовилихинском районе
Сегодня, 05:01
Пермские театры стали лауреатами в восьми номинациях «Золотой Маски»
Сегодня, 03:38
В Перми пока не могут найти строителя командно-диспетчерского пункта в аэропорту
Сегодня, 05:21
Госдума одобрила законопроект о семейной налоговой выплате
Сегодня, 06:30