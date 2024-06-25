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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:36

У глав организаций, которые арендовали сгоревшее во Фрязино здание, провели обыски

25 июня 2024, 08:34
Следственные органы Российской Федерации начали проверку компаний, которые арендовали бывшие помещения НИИ «Платан» во Фрязино, где накануне произошел крупный пожар. Они опрашивают руководителей этих фирм и уже осуществили обыски у них.

Такие данные были получены от Главного следственного комитета СК РФ по Подмосковью. Там сообщили, что по имеющейся информации, около пятидесяти различных компаний являются арендаторами здания, где произошел пожар. Об этом пишет regions.ru со ссылкой на ТАСС.

«Проведены обыски в жилищах директоров управляющей структуры и компаний, снимающих помещения», — подчеркнули представители следственного комитета.

По данным их заявлениям, в настоящее время проходят допросы арендаторов и руководства управляющей компании.

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