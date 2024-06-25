У глав организаций, которые арендовали сгоревшее во Фрязино здание, провели обыски

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Такие данные были получены от Главного следственного комитета СК РФ по Подмосковью. Там сообщили, что по имеющейся информации, около пятидесяти различных компаний являются арендаторами здания, где произошел пожар. Об этом пишет regions.ru со ссылкой на ТАСС.
«Проведены обыски в жилищах директоров управляющей структуры и компаний, снимающих помещения», — подчеркнули представители следственного комитета.
По данным их заявлениям, в настоящее время проходят допросы арендаторов и руководства управляющей компании.