У глав организаций, которые арендовали сгоревшее во Фрязино здание, провели обыски

Такие данные были получены от Главного следственного комитета СК РФ по Подмосковью. Там сообщили, что по имеющейся информации, около пятидесяти различных компаний являются арендаторами здания, где произошел пожар. Об этом пишет regions.ru со ссылкой на ТАСС.