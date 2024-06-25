properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Дело о смертельном ДТП у ЦУМа в Перми рассмотрит Ленинский суд

Уголовное дело о смертельном ДТП у ЦУМа рассмотрят в Ленинском районном суде

25 июня 2024, 10:05
Фото: properm.ru

Дело о смертельном ДТП у ЦУМа в Перми рассмотрит Ленинский суд

Богдан Сулига был в состоянии наркотического опьянения в момент наезда на людей на перекрестке у ЦУМа.
Сюжет
Дтп

27 июня судья Оксана Корепанова изберет уроженцу Таджикистана Богдану Сулиге меру пресечения. Тогда же будет назначена дата первого заседания по уголовному делу о смертельном ДТП у ЦУМа в Перми.

3 марта рано утром Сулига с супругой и друзьями ехал из ночного клуба. Он насмерть сбил молодую девушку, два юноши получили травмы.

В страшном ДТП, случившемся ночью 3 марта, пострадали двое молодых людей — их здоровью был причинен тяжкий вред. В аварии обвиняется 31-летний Сулига. Установлено, что в момент совершения преступления он был в состоянии наркотического опьянения, а компания молодых людей пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

После инцидента мужчина ушел с места происшествия, даже не попытавшись помочь пострадавшим. Камеры наблюдения зафиксировали, как он с женой уходил в сторону набережной. Спустя сутки он пришел в полицию с повинной. В своем видеообращении Богдан Сулига говорил, что не знал, как себя вести в данной ситуации, и поэтому сбежал.

Действия Сулиги классифицированы по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Передано в суд дело водителя, совершившего в марте смертельное ДТП у ЦУМа
Узнать подробнее
Читайте также:
В Октябрьском округе «Газель» задавила пешеходаЖитель Московской области остался на свободе после гибели человека в ДТП в Прикамье
#Происшествия#Дтп#Пермь#Смертельное дтп
Подпишитесь
Когда в Прикамье придет тепло? Отвечает метеоролог
Сегодня, 05:14
Суд обязал Центр исторической памяти покинуть офис в Мотовилихинском районе
Сегодня, 05:01
Пермские театры стали лауреатами в восьми номинациях «Золотой Маски»
Сегодня, 03:38
Фотофакт. Трофейная рыбалка на Каме! В Оханском округе поймали двухметрового сома
Сегодня, 05:42
В Перми пока не могут найти строителя командно-диспетчерского пункта в аэропорту
Сегодня, 05:21
Госдума одобрила законопроект о семейной налоговой выплате
Сегодня, 06:30