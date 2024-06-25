Уголовное дело о смертельном ДТП у ЦУМа рассмотрят в Ленинском районном суде

В страшном ДТП, случившемся ночью 3 марта, пострадали двое молодых людей — их здоровью был причинен тяжкий вред. В аварии обвиняется 31-летний Сулига. Установлено, что в момент совершения преступления он был в состоянии наркотического опьянения, а компания молодых людей пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.



После инцидента мужчина ушел с места происшествия, даже не попытавшись помочь пострадавшим. Камеры наблюдения зафиксировали, как он с женой уходил в сторону набережной. Спустя сутки он пришел в полицию с повинной. В своем видеообращении Богдан Сулига говорил, что не знал, как себя вести в данной ситуации, и поэтому сбежал.



Действия Сулиги классифицированы по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).