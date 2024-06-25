В ближайшее воскресенье в Перми перекроют для движения часть центральных улиц

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В Перми 29 и 30 июня состоится Первенство России по триатлону для спортсменов до 23 лет. В связи с проведением состязаний в центре города в воскресенье будет ограничено движение, сообщают в краевом минспорта.
Состязания пройдут в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала Пермь-1.
Основные баталии триатлетов — любителей и профессионалов — состоятся 30 июня с 7:00 до 14:00.
Сперва участникам предстоит преодолеть водную дистанцию — 750 метров, затем проехать на велосипеде 20 км и в конце — пробежать на скорость 5 км.
На время проведения соревнований набережная Камы будет закрыта. Также изменится схема дорожного движения.
С 6:00 до 13:00 30 июня временно прекратится движение всех видов транспорта по: