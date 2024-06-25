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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В воскресенье, 30 июня, в Перми будут введены ограничения движения

В ближайшее воскресенье в Перми перекроют для движения часть центральных улиц

25 июня 2024, 12:22
Фото: министерство спорта Пермского края

В воскресенье, 30 июня, в Перми будут введены ограничения движения

На них будут проходить всероссийские состязания по триатлону.

В Перми 29 и 30 июня состоится Первенство России по триатлону для спортсменов до 23 лет. В связи с проведением состязаний в центре города в воскресенье будет ограничено движение, сообщают в краевом минспорта.

Состязания пройдут в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала Пермь-1.

Основные баталии триатлетов — любителей и профессионалов — состоятся 30 июня с 7:00 до 14:00.

Сперва участникам предстоит преодолеть водную дистанцию — 750 метров, затем проехать на велосипеде 20 км и в конце — пробежать на скорость 5 км.

На время проведения соревнований набережная Камы будет закрыта. Также изменится схема дорожного движения.

С 6:00 до 13:00 30 июня временно прекратится движение всех видов транспорта по:

  • ул. Монастырской, на участке от ул. Осинской до дома по адресу: ул. Монастырская, 2;
  • ул. Куйбышева, на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
  • ул. Газеты Звезда, на участке от ул. Советской до дома по адресу: ул. Газеты Звезда, 2а;
  • ул. Газеты Звезда, на участке от ул. Советской до ул. Ленина;
  • ул. Сибирской, на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
  • ул. 25 Октября, на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
  • ул. Максима Горького, на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
  • ул. Советской, на участке от ул. Газеты Звезда до Тополевого переулка;
  • ул. Петропавловской, на участке от Тополевого переулка до ул. Сибирской;
  • Комсомольскому проспекту, от ул. Монастырской до ул. Ленина.
#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение
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