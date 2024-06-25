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В июне РЭО выплатит 766 млн рублей в качестве купонного дохода по экооблигациям

В июне РЭО выплатит 766 млн рублей в качестве купонного дохода по экооблигациям

25 июня 2024, 14:44
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) активно привлекает финансирование путем выпуска облигаций, средства от которых направляются на развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране.

В июне текущего года владельцы таких экооблигаций получат 766 миллионов рублей в виде купонного дохода. Всего же с начала 2024 года их совокупные инвестиционные доходы составят 2,6 миллиарда рублей.

Как пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, доходность облигаций оператора привязана к ключевой ставке Центрального банка РФ, что вызывает повышенный интерес инвесторов к размещаемым РЭО флоатерам.

В свою очередь заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что компания выплачивает купонный доход по экооблигациям в рамках госсубсидирования. Также он сообщил, что облигации Российского экологического оператора серии 02 котируются на Московской бирже по цене 103% к номиналу.

Получаемые за счет размещения облигаций средства направляются на создание новых объектов инфраструктуры обращения с ТКО, а также на модернизацию существующих. Инвесторам в инфраструктуру обращения с ТКО деньги поступают в виде льготных займов.

Напомним, Российский экологический оператор был создан в 2019 году с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Согласно задачам национального проекта «Экология», уже к 2030 году наша страна должна выйти на стопроцентную сортировку ТКО и снизить объем отходов, направляемых на свалки, на 50%. Специалисты считают, что это невозможно без создания экономики замкнутого цикла.

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