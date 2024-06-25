В июне РЭО выплатит 766 млн рублей в качестве купонного дохода по экооблигациям

Напомним, Российский экологический оператор был создан в 2019 году с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Согласно задачам национального проекта «Экология», уже к 2030 году наша страна должна выйти на стопроцентную сортировку ТКО и снизить объем отходов, направляемых на свалки, на 50%. Специалисты считают, что это невозможно без создания экономики замкнутого цикла.