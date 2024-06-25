В июне РЭО выплатит 766 млн рублей в качестве купонного дохода по экооблигациям

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В июне текущего года владельцы таких экооблигаций получат 766 миллионов рублей в виде купонного дохода. Всего же с начала 2024 года их совокупные инвестиционные доходы составят 2,6 миллиарда рублей.
Как пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, доходность облигаций оператора привязана к ключевой ставке Центрального банка РФ, что вызывает повышенный интерес инвесторов к размещаемым РЭО флоатерам.
В свою очередь заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что компания выплачивает купонный доход по экооблигациям в рамках госсубсидирования. Также он сообщил, что облигации Российского экологического оператора серии 02 котируются на Московской бирже по цене 103% к номиналу.
Получаемые за счет размещения облигаций средства направляются на создание новых объектов инфраструктуры обращения с ТКО, а также на модернизацию существующих. Инвесторам в инфраструктуру обращения с ТКО деньги поступают в виде льготных займов.
Напомним, Российский экологический оператор был создан в 2019 году с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Согласно задачам национального проекта «Экология», уже к 2030 году наша страна должна выйти на стопроцентную сортировку ТКО и снизить объем отходов, направляемых на свалки, на 50%. Специалисты считают, что это невозможно без создания экономики замкнутого цикла.