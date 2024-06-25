В кампусе ПГНИУ началась реставрация двух исторических корпусов

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
На территории Пермского государственного университета (ПГНИУ) на прошлой неделе начались работы по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования двух корпусов вуза. Здания входят в «Мешковский комплекс», они находятся на ул. Генкеля, 7 и 7а.
Подрядчик отреставрирует фасады, входные группы, крыши, а также обустроит архитектурную подсветку зданий. Здесь были проведены историко-культурные исследования, на основании которых разработана научно-проектная документация. Планируется, что данные памятники архитектуры обретут первоначальный облик.
Заказчиком работ является Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Реставрация проходит при поддержке регионального бюджета. Заключены контракты с подрядчиком — пермской компанией ООО «Пермстроймет+».
В пресс-службе ПГНИУ сообщают, что работы будут проводиться так, чтобы не прекращать учебный и научный процесс. В корпусах, где проводятся работы, находятся: историко-политологический и философско-социологический факультеты, институт компьютерных наук и технологий, физико-математический институт, кафедры биологического факультета, музей истории, колледж профессионального образования, а также подразделения вуза.
Комплекс зданий был построен к 1914 году на средства мецената Николая Мешкова. В них располагалось благотворительно-воспитательное учреждение для неимущих, которое носило имя матери Мешкова — Елены Ивановны, оно было нанесено на фасад здания. Строительство объектов шло по проекту шведских архитекторов в стиле американского модерна, почти сразу же после окончания работ здесь был открыт эвакуационный пункт. В 1916 году эти корпуса переданы в дар открывающемуся Пермскому отделению Петроградского университета.