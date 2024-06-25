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Published Сегодня, 07:05

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Реставрация двух исторических корпусов началась на территории ПГНИУ

В кампусе ПГНИУ началась реставрация двух исторических корпусов

25 июня 2024, 07:05
Фото: пресс-служба ПГНИУ

Реставрация двух исторических корпусов началась на территории ПГНИУ

На учебный процесс это не повлияет, обещают в вузе.
Сюжет
ПГНИУ

На территории Пермского государственного университета (ПГНИУ) на прошлой неделе начались работы по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования двух корпусов вуза. Здания входят в «Мешковский комплекс», они находятся на ул. Генкеля, 7 и 7а.

Подрядчик отреставрирует фасады, входные группы, крыши, а также обустроит архитектурную подсветку зданий. Здесь были проведены историко-культурные исследования, на основании которых разработана научно-проектная документация. Планируется, что данные памятники архитектуры обретут первоначальный облик.

Заказчиком работ является Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Реставрация проходит при поддержке регионального бюджета. Заключены контракты с подрядчиком — пермской компанией ООО «Пермстроймет+».

Фото: пресс-служба ПГНИУ

В пресс-службе ПГНИУ сообщают, что работы будут проводиться так, чтобы не прекращать учебный и научный процесс. В корпусах, где проводятся работы, находятся: историко-политологический и философско-социологический факультеты, институт компьютерных наук и технологий, физико-математический институт, кафедры биологического факультета, музей истории, колледж профессионального образования, а также подразделения вуза.

Комплекс зданий был построен к 1914 году на средства мецената Николая Мешкова. В них располагалось благотворительно-воспитательное учреждение для неимущих, которое носило имя матери Мешкова — Елены Ивановны, оно было нанесено на фасад здания. Строительство объектов шло по проекту шведских архитекторов в стиле американского модерна, почти сразу же после окончания работ здесь был открыт эвакуационный пункт. В 1916 году эти корпуса переданы в дар открывающемуся Пермскому отделению Петроградского университета.

Фото: пресс-служба ПГНИУ
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