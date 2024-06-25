В кампусе ПГНИУ началась реставрация двух исторических корпусов

Комплекс зданий был построен к 1914 году на средства мецената Николая Мешкова. В них располагалось благотворительно-воспитательное учреждение для неимущих, которое носило имя матери Мешкова — Елены Ивановны, оно было нанесено на фасад здания. Строительство объектов шло по проекту шведских архитекторов в стиле американского модерна, почти сразу же после окончания работ здесь был открыт эвакуационный пункт. В 1916 году эти корпуса переданы в дар открывающемуся Пермскому отделению Петроградского университета.