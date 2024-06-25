В крематории на Восточном кладбище планируют сжигать мусор

Этой весной мэр города Эдуард Соснин подтвердил, что идет работа над проектом крематория. Расходы на возведение объекта перенесли на 2025 год. Крематорий хотели построить еще в 2014 году, но это так и не удалось сделать. Последнюю попытку достройки власти предприняли в 2023 году. Они даже заключили контракт на выполнение работ, но затем расторгли договор по соглашению сторон.