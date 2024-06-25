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Published Сегодня, 08:17

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В Перми в крематории планируют утилизировать мусор

В крематории на Восточном кладбище планируют сжигать мусор

25 июня 2024, 08:17
Фото: properm.ru

В Перми в крематории планируют утилизировать мусор

Проблему утилизации ТКО обсуждали сегодня на заседании гордумы.

В Перми в крематории на Восточном кладбище смогут начать утилизацию твердых коммунальных отходов. Об этом на заседании городской думы сегодня, 25 июня, заявил заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин. По его словам, после завершения строительства крематория там могут начать уничтожать мусор, обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Этой весной мэр города Эдуард Соснин подтвердил, что идет работа над проектом крематория. Расходы на возведение объекта перенесли на 2025 год. Крематорий хотели построить еще в 2014 году, но это так и не удалось сделать. Последнюю попытку достройки власти предприняли в 2023 году. Они даже заключили контракт на выполнение работ, но затем расторгли договор по соглашению сторон.

Пермские власти хотят перенести расходы на строительство крематория
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#Общество#Никогданибудь#Пермь#Крематорий#Пермский крематорий
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