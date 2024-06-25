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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

В Кунгуре из окна многоэтажки выпал годовалый ребенок

В Кунгуре из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок

25 июня 2024, 16:19
Фото: 1MI

В Кунгуре из окна многоэтажки выпал годовалый ребенок

Мальчик остался жив, но получил серьезные травмы.
Сюжет
Дети

В Кунгуре годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки. Подробности ЧП, произошедшего 24 июня, приводит «КП-Пермь».

После падения ребенка перелом височной части черепа, ушиб и сотрясение головного мозга, сообщает издание со ссылкой на источник. Где в момент падения мальчика находились родители ребенка — неизвестно.

Изданию подтвердили факт происшествия в краевом минздраве и сообщили, что состояние пострадавшего стабильное, он находится под наблюдением врачей.

#Происшествия#Дети#Кунгур
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