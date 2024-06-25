В Кунгуре из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В Кунгуре годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки. Подробности ЧП, произошедшего 24 июня, приводит «КП-Пермь».
После падения ребенка перелом височной части черепа, ушиб и сотрясение головного мозга, сообщает издание со ссылкой на источник. Где в момент падения мальчика находились родители ребенка — неизвестно.
Изданию подтвердили факт происшествия в краевом минздраве и сообщили, что состояние пострадавшего стабильное, он находится под наблюдением врачей.