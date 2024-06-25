В Перми нашли подрядчика на поставку цветов для администрации города

В Перми нашли исполнителя на право поставки цветов оформленных в букеты, корзины и композиции. Заказчиком выступила мэрия. Цена контракта составила 4 млн 491 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Имя победителя аукциона не уточняется.