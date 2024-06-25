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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:05

В Перми нашли подрядчика на поставку цветов для администрации города

В Перми нашли подрядчика на поставку цветов для администрации города

25 июня 2024, 06:02
Фото: ideogram.ai
Стоимость контракта — 4 млн 491 тыс. рублей

В Перми нашли исполнителя на право поставки цветов оформленных в букеты, корзины и композиции. Заказчиком выступила мэрия. Цена контракта составила 4 млн 491 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Имя победителя аукциона не уточняется.

Напомним, начальная цена контракта составила 8 млн 92 тыс. рублей. В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен предоставить 15 вариантов цветочных комбинаций в количестве 4230 штук. В композиции войдут хризантема, герберы, альстромерия, орхидея, пион, гипсофила, роза кустовая, гортензия и эустома.

Контракт действует до 31 декабря 2026 года. Поставки некоторых цветочных композиций датируются периодами с 1 по 8 марта 2025 года и с 1 по 8 марта 2026 года.

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