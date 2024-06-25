В Перми отремонтируют еще одно укрытие в подвале жилого дома

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МКУ «Содержание муниципального имущества» объявило аукцион на капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений, расположенных в подвале многоквартирного дома ул. Куйбышева, 153 / Новосибирская, 1. Цена контракта составила 4 млн 813 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзкупок.
Назначением объекта является «укрытие», площадь помещений составляет 76,7 кв. м. Основанием для проведения ремонта стала муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Перми» — реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов нежилого муниципального фонда (ОНМФ), Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
В соответствии с техническим заданием, работы пройдут за счет бюджета города. Исполнитель должен закончить капитальный ремонт объекта до 19 сентября 2024 года. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 2 июля. Победитель станет известен 4 июля.
Напомним, ранее в Перми начались торги на капитальный ремонт укрытия в подвале четырехэтажного многоквартирного дома на ул. Космонавта Леонова, 23. Стоимость контракта составила 4 млн 415 тыс. рублей.