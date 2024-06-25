В Перми отремонтируют еще одно укрытие в подвале жилого дома

В соответствии с техническим заданием, работы пройдут за счет бюджета города. Исполнитель должен закончить капитальный ремонт объекта до 19 сентября 2024 года. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 2 июля. Победитель станет известен 4 июля.