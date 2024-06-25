В Перми прокуратура недовольна состоянием двух объектов культурного наследия

Памятники архитектуры «Дворец культуры имени Я. М. Свердлова» и «Дом ученых», находятся в пользовании МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова» и ТСЖ «Компрос 49». Управляющие организации не в полном объеме выполняли требования о поддержании внешнего облика вверенных исторических зданий. Осмотр показал, что на стенах имелись отслоения штукатурки, краски, местами обнаружены трещины и сколы, имелись надписи, приклеены листовки.