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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Перми прокуратура вынесла представления за состояние двух исторических зданий

В Перми прокуратура недовольна состоянием двух объектов культурного наследия

25 июня 2024, 14:56
Фото: properm.ru

В Перми прокуратура вынесла представления за состояние двух исторических зданий

В Перми прокуратура вынесла представления за состояние двух исторических зданий

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.

Памятники архитектуры «Дворец культуры имени Я. М. Свердлова» и «Дом ученых», находятся в пользовании МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова» и ТСЖ «Компрос 49». Управляющие организации не в полном объеме выполняли требования о поддержании внешнего облика вверенных исторических зданий. Осмотр показал, что на стенах имелись отслоения штукатурки, краски, местами обнаружены трещины и сколы, имелись надписи, приклеены листовки.

Кроме этого, прокуратура обратила внимание на содержание информационных табличек, закрепленных на объектах: оно не соответствовало закрепленным требованиям к тексту и обозначениям, а также к составу проектов установки, надписей и обозначений.

По итогам проверки прокурором генеральному директору МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова» и председателю правления ТСЖ «Компрос 49» внесены представления которые находятся на рассмотрении, устранение нарушений взято надзорным органом на контроль.

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