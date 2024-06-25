В Перми прокуратура недовольна состоянием двух объектов культурного наследия

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.
Памятники архитектуры «Дворец культуры имени Я. М. Свердлова» и «Дом ученых», находятся в пользовании МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова» и ТСЖ «Компрос 49». Управляющие организации не в полном объеме выполняли требования о поддержании внешнего облика вверенных исторических зданий. Осмотр показал, что на стенах имелись отслоения штукатурки, краски, местами обнаружены трещины и сколы, имелись надписи, приклеены листовки.
Кроме этого, прокуратура обратила внимание на содержание информационных табличек, закрепленных на объектах: оно не соответствовало закрепленным требованиям к тексту и обозначениям, а также к составу проектов установки, надписей и обозначений.
По итогам проверки прокурором генеральному директору МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова» и председателю правления ТСЖ «Компрос 49» внесены представления которые находятся на рассмотрении, устранение нарушений взято надзорным органом на контроль.