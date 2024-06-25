properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня, 08:47

Published 25 июня, 08:47

Modified 25 июня, 08:49

Updated 25 июня, 08:49

В Пермском крае завершился итоговый этап чемпионата «Профессионалы»

25 июня 2024, 08:47
На заключительном этапе Прикамье представляют почти 100 студентов и школьников.

Стали известны результаты итогового межрегионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Пермском крае. В регионе за победу боролись более 340 участников со всей России по восьми компетенциям. Чемпионатное движение проходит в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Золотые медали завоевали 14 участников, из них пять юниоров. Как рассказали в пресс-службе правительства Прикамья, еще 15 человек заняли вторые места и 14 конкурсантов — третьи. В компетенции «Страховое дело» второе место досталось студенткам Пермского финансово-экономического колледжа Александре Хмелевой и Дарье Каракуловой.

Пермский край является одним из 26 регионов, где проходит итоговый этап чемпионата. Соревнования проходили на площадке Пермского колледжа предпринимательства и сервиса с 19 мая по 19 июня. Участники показывали свои знания в таких компетенциях как страховое дело, бухгалтерский учет, финансы, парикмахерское искусство, ювелирное дело и других.

Финальный этап состоялся при поддержке более 10 организаций-партнеров. Представители предприятий также выступили как индустриальные эксперты — они участвовали в оценке конкурсантов. В Минобре Пермского края рассказали, что победители и призеры чемпионата получили не только медали, грамоты и подарки от спонсоров, но и предложения о трудоустройстве или стажировке от предприятий-партнеров.

Всего на заключительном этапе Пермский край представляют почти 100 студентов и школьников, показавших высокие результаты на региональном уровне. Сейчас у региона есть два призовых места: в компетенции «Цифровая трансформация» второе место заняли студентки Пермского химико-технологического техникума Эльвира Лаврентьева и Александра Волкова. Кроме того, студент Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Изгагина Павел Краснянский тоже занял второе место в компетенции «Работы на фрезерных универсальных станках».

Пермский край не впервые принимает участников соревнований чемпионата. В прошлом году в регионе прошли соревнования по шести компетенциям, в их числе лабораторный медицинский анализ, ортопедический стоматология и другие.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Ребята уже сейчас практически готовые квалифицированные кадры для наших предприятий. Уверен, работодатели края будут рады молодым специалистам с такой подготовкой.

По словам главы региона, участие молодежи в подобных соревнованиях является большим вкладом в их профессиональное будущее. Всего в Чемпионатном движении планируется участие более 6 тыс. конкурсантов со всей России, в том числе 1,5 тыс. учеников школ.

#Новости компаний
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика