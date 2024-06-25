В Пермском крае завершился итоговый этап чемпионата «Профессионалы»

Финальный этап состоялся при поддержке более 10 организаций-партнеров. Представители предприятий также выступили как индустриальные эксперты — они участвовали в оценке конкурсантов. В Минобре Пермского края рассказали, что победители и призеры чемпионата получили не только медали, грамоты и подарки от спонсоров, но и предложения о трудоустройстве или стажировке от предприятий-партнеров.