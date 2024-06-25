В Пермском крае завершился итоговый этап чемпионата «Профессионалы»

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Стали известны результаты итогового межрегионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Пермском крае. В регионе за победу боролись более 340 участников со всей России по восьми компетенциям. Чемпионатное движение проходит в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Золотые медали завоевали 14 участников, из них пять юниоров. Как рассказали в пресс-службе правительства Прикамья, еще 15 человек заняли вторые места и 14 конкурсантов — третьи. В компетенции «Страховое дело» второе место досталось студенткам Пермского финансово-экономического колледжа Александре Хмелевой и Дарье Каракуловой.
Пермский край является одним из 26 регионов, где проходит итоговый этап чемпионата. Соревнования проходили на площадке Пермского колледжа предпринимательства и сервиса с 19 мая по 19 июня. Участники показывали свои знания в таких компетенциях как страховое дело, бухгалтерский учет, финансы, парикмахерское искусство, ювелирное дело и других.
Финальный этап состоялся при поддержке более 10 организаций-партнеров. Представители предприятий также выступили как индустриальные эксперты — они участвовали в оценке конкурсантов. В Минобре Пермского края рассказали, что победители и призеры чемпионата получили не только медали, грамоты и подарки от спонсоров, но и предложения о трудоустройстве или стажировке от предприятий-партнеров.
Всего на заключительном этапе Пермский край представляют почти 100 студентов и школьников, показавших высокие результаты на региональном уровне. Сейчас у региона есть два призовых места: в компетенции «Цифровая трансформация» второе место заняли студентки Пермского химико-технологического техникума Эльвира Лаврентьева и Александра Волкова. Кроме того, студент Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Изгагина Павел Краснянский тоже занял второе место в компетенции «Работы на фрезерных универсальных станках».
Пермский край не впервые принимает участников соревнований чемпионата. В прошлом году в регионе прошли соревнования по шести компетенциям, в их числе лабораторный медицинский анализ, ортопедический стоматология и другие.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
— Ребята уже сейчас практически готовые квалифицированные кадры для наших предприятий. Уверен, работодатели края будут рады молодым специалистам с такой подготовкой.
По словам главы региона, участие молодежи в подобных соревнованиях является большим вкладом в их профессиональное будущее. Всего в Чемпионатном движении планируется участие более 6 тыс. конкурсантов со всей России, в том числе 1,5 тыс. учеников школ.