В центре Перми отремонтируют первую частную типографию

В 1855 году в Перми открылась первая частная типография в доме Пономарёва. Её владельцы и управляющие сменились со временем, а в 1880 году здание было продано Заозерскому Егору Ильичу. Он перенёс оборудование в здание на ул. Максима Горького, 18, и улучшил учреждение, превратив его в типолитографию и позднее в фотоцинкографию.