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В Перми отремонтируют памятник культурного наследия «Типография Заозерского»

В центре Перми отремонтируют первую частную типографию

25 июня 2024, 07:13
Фото: Google maps

В Перми отремонтируют памятник культурного наследия «Типография Заозерского»

Цена контракта сложилась в 658 тыс. рублей.

В Перми нашли подрядчика на право разработки научно-проектной документации на ремонт и приспособление объекта культурного наследия «Типография Заозерского» для современного использования. Стоимость контракта составила 658 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Имя победителя и единственного участника аукциона не уточняется.

В соответствии с техническим заданием предполагается ремонт здания на ул. Максима Горького, 18, и устройство в нем систем видеонаблюдения. Целью создания системы видеонаблюдения является круглосуточный визуальный контроль и фиксация событий в режиме реального времени и анализа архивных данных. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию в стадиях проектной (ПД) и рабочей (РД).

При проведении работ исполнитель должен предусмотреть систему видеонаблюдения в административном здании со следующими количественными характеристиками: видеокамера внутреннего исполнения — не менее 12 штук, видеокамера наружного исполнения — не менее 6 штук, видеосервер (не менее чем 24-х канальный) — 1 штука, рабочее место оператора — 1 штука, подключение к АПК «Безопасный город» через имеющуюся локальную вычислительную сеть администрации города Перми. Срок выполнения работ — 180 календарных дней со дня подписания договора.

В 1855 году в Перми открылась первая частная типография в доме Пономарёва. Её владельцы и управляющие сменились со временем, а в 1880 году здание было продано Заозерскому Егору Ильичу. Он перенёс оборудование в здание на ул. Максима Горького, 18, и улучшил учреждение, превратив его в типолитографию и позднее в фотоцинкографию.

После смерти Заозерского типографию наследовали его сыновья, которые продолжали её деятельность. В 1908 году типография объединилась с другим заводом, но судьба последнего неизвестна. Александр Заозерский продолжал руководить типографией, которая была реквизирована во время революции и перевезена в другой город. В 1980-х годах здание типографии было капитально отреставрировано.

Памятник культурного наследия регионального значения представляет собой двухэтажное здание с чердачным помещением общей площадью в 1296,4 кв. м.

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#Пермь#Госзакупки#Ремонт#Культурное наследие#Видеонаблюдение#Проектная документация#Типография#Архивные данные#Городское управление
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