Валерий Сухих: «Воспитание и поддержка одаренных детей — серьезная часть работы»

В 2023 году в Прикамье дополнительным образованием охвачено 86,6% детей в возрасте от 5 до 18 лет (более 377 тыс. детей). Создаются и новые площадки. Среди них — центры образования «Точка роста», « IT-куб», школьные кванториумы — в них занимаются 272,2 тыс. детей. В планах на 2024 год открыть ещё 72 центра «Точка роста», один « IT -куб» в Пермском округе и два кванториума в Лысьвенском и Чернушинском округах. Реализуются новые проекты по развитию одаренных детей — «Дети решают», «Я — предприниматель», распределенный кванториум и другие.