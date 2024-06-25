Валерий Сухих: «Воспитание и поддержка одаренных детей — серьезная часть работы»

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Депутаты краевого парламента совместно с представителями регионального правительства побывали в образовательных учреждениях и оценили программы и условия обучения одаренных детей.
В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете создан «Дом научной коллаборации имени А. А. Фридмана» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Для школьников действует специальная программа для профессионального самоопределения с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения. Ведется разработка новых программ дополнительного образования детей и переподготовка педагогов.
В сентябре начнется первый учебный год в Краевой музыкальной школе на 280 бюджетных мест. Из 350 обучающихся музыкальной школы — 100 иногородних учеников могут проживать в интернате. Всего в учреждении 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест, амфитеатр, просторный двор со своим стадионом.
По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, сейчас особенно необходимо беречь и сохранять в регионе будущих специалистов. «В условиях серьезного кадрового дефицита регионы вынуждены конкурировать за умы и таланты. Воспитание и поддержка одаренных детей — серьезная часть этой работы в долгую. В Прикамье выстроена многоступенчатая система, которая позволяет выявлять одарённых детей со школьной скамьи. Но вот как удержать этих ребят в регионе? На решение этой задачи сегодня работает сеть учреждений допобразования, ведущие вузы Прикамья и предприятия — потенциальные работодатели», — отметил спикер.
На заседании Совета представили доклады председатель комитета регионального парламента по социальной политике Сергей Ветошкин, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, начальник департамента образования администрации Перми Ольга Ершова, представитель Контрольно-счетной палаты региона.
В 2023 году в Прикамье дополнительным образованием охвачено 86,6% детей в возрасте от 5 до 18 лет (более 377 тыс. детей). Создаются и новые площадки. Среди них — центры образования «Точка роста», « IT-куб», школьные кванториумы — в них занимаются 272,2 тыс. детей. В планах на 2024 год открыть ещё 72 центра «Точка роста», один « IT -куб» в Пермском округе и два кванториума в Лысьвенском и Чернушинском округах. Реализуются новые проекты по развитию одаренных детей — «Дети решают», «Я — предприниматель», распределенный кванториум и другие.
Действует и материальная поддержка одаренных детей. В Пермском крае ученики, отличившиеся в учебе, спорте, культуре или науке, получают специальный знак «Гордость Пермского края». В этом году такой знак и премию в 5 тыс. рублей получили более 600 детей. С 2025 года сумма составит 10 тыс. рублей. Инициативу губернатора Дмитрия Махонина депутаты одобрили в мае. В регионе действуют выплаты для призеров и победителей школьных олимпиад, именные и дополнительные стипендии для студентов.
По итогам заседания депутаты-члены Консультативного Совета приняли рекомендации в адрес краевого правительства. Среди них — рассмотреть возможность организовать индивидуальное сопровождение детей — участников олимпиадного движения, расширить практику профильных смен для одаренных детей.