Власти Пермского края намерены создать национальный парк «Северный олень»

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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В Прикамье может появиться национальный парк «Северный олень» на базе биологического заказника «Северный олень» и охраняемого ландшафта «Адово озеро». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На этих территориях сейчас осуществляется охрана краснокнижного лесного дикого северного оленя. Ареал животного сильно сократился за последние 150 лет.
В границы парка войдут также территории Гайнского округа. Создание национального парка задумано с целью защиты животного от браконьеров и изменений окружающей среды, влияющей на популяцию северного оленя. При положительном решении Минприроды РФ национальный парк может появиться в регионе в течение двух лет.