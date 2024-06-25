Власти Пермского края намерены создать национальный парк «Северный олень»

В границы парка войдут также территории Гайнского округа. Создание национального парка задумано с целью защиты животного от браконьеров и изменений окружающей среды, влияющей на популяцию северного оленя. При положительном решении Минприроды РФ национальный парк может появиться в регионе в течение двух лет.