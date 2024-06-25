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Updated Сегодня, 14:16

Задержан мужчина, изнасиловавший трехлетнюю девочку под Верещагино

Задержан мужчина, изнасиловавший трехлетнюю девочку под Верещагино

25 июня 2024, 14:14
Фото: properm.ru
Насильнику предъявлено обвинение.
Сюжет
Дети

Жителю деревни Елохи Верещагинского городского округа предъявлено обвинение в совершении изнасилования малолетней. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как сообщают в соцсетях, мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников уголовного розыска обвиняемый был установлен и задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями Верещагинского межрайонного следственного 30-летнему жителю деревни Елохи по факту изнасилования малолетнего ребенка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении обвиняемого.

Отдельно подчеркивается тот факт, что следователями устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям и бездействиям субъектов профилактики и органов опеки, а также законного представителя малолетней потерпевшей.

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#Происшествия#Дети#Изнасилование#Скр#Верещагино
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