Задержан мужчина, изнасиловавший трехлетнюю девочку под Верещагино

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Жителю деревни Елохи Верещагинского городского округа предъявлено обвинение в совершении изнасилования малолетней. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Как сообщают в соцсетях, мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников уголовного розыска обвиняемый был установлен и задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователями Верещагинского межрайонного следственного 30-летнему жителю деревни Елохи по факту изнасилования малолетнего ребенка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении обвиняемого.
Отдельно подчеркивается тот факт, что следователями устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям и бездействиям субъектов профилактики и органов опеки, а также законного представителя малолетней потерпевшей.