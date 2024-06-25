Задержан мужчина, изнасиловавший трехлетнюю девочку под Верещагино

Как сообщают в соцсетях, мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников уголовного розыска обвиняемый был установлен и задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.