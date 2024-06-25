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Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Житель Осы в Пермском крае заколол приятеля ножницами

Житель Осы убил приятеля ножницами

25 июня 2024, 04:59
Фото: 1MI

Житель Осы в Пермском крае заколол приятеля ножницами

Суд вынес убийце приговор.

Житель Осы признан виновным в убийстве своего приятеля. Подробности этой истории сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ночь с 11 на 12 февраля этого года 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития, нанес своему 61-летнему приятелю множественные удары ножницами в область шеи. В результате полученных телесных повреждений мужчина в этот же день скончался в больнице.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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#Происшествия#Общество#Суд
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