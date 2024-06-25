Житель Осы убил приятеля ножницами

В ночь с 11 на 12 февраля этого года 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития, нанес своему 61-летнему приятелю множественные удары ножницами в область шеи. В результате полученных телесных повреждений мужчина в этот же день скончался в больнице.