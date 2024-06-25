Житель Осы убил приятеля ножницами

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Житель Осы признан виновным в убийстве своего приятеля. Подробности этой истории сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В ночь с 11 на 12 февраля этого года 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития, нанес своему 61-летнему приятелю множественные удары ножницами в область шеи. В результате полученных телесных повреждений мужчина в этот же день скончался в больнице.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.