Жителям Перми рассказали, где покупать одежду и мебель со скидками до 80%

Posted 25 июня, 12:02
Published 25 июня, 12:02
Modified 25 июня, 12:04
Updated 25 июня, 12:04
Команда сервиса пригласила к участию пользователей, кто продает товары в категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника», «Запчасти» и «Для дома и дачи» и имеет рейтинг выше 4,5 баллов на Авито. Объявления, участвующие в распродаже, получат до 35% больше внимания от многомиллионной аудитории Авито, а все желающие смогут в течение двух недель купить товары из четырех категорий со скидками до 80%.
Распродажа получила название «Хватамба». Авито проследит, чтобы в «Хватамбу» попали товары только с честными скидками. Алгоритм, созданный разработчиками платформы, изучает стратегию поведения продавца на Авито до момента старта распродажи и после. Если система определит, что стоимость вещей повысили до распродажи, то не покажет такие объявления пользователям. Таким образом исключаются товары, цена которых была увеличена с момента анонса до окончания промо — так могли бы сделать некоторые продавцы, чтобы компенсировать себе размер скидки, при этом привлекая покупателя «выгодным» предложением. Кроме того, алгоритм следит, чтобы цена, от которой дается дисконт, не превышала среднюю за месяц.
«„Хватамба“ станет первой в истории компании распродажей федерального масштаба, созданной специально для частных продавцов и покупателей, где можно найти скидки людям от людей. Мы рассчитываем, что наличие товаров с рук, да еще и со скидкой до 80%, позволит нашим пользователям найти по-настоящему выгодные предложения. Для нас самое важное в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной, и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах. Кроме того, на платформе есть механизмы для проведения безопасных сделок с помощью Авито Доставки — средства „замораживаются“ на счете до момента получения и проверки товара покупателем, а география покупок в рамках страны может быть неограниченной», — комментирует Никита Шашкевич, руководитель категории Lifestyle в Авито.
В преддверии распродажи специалисты Авито также провели специальный опрос. Оказалось, что одежда — одна из самых популярных категорий, которую жители Перми покупают с дисконтом. 65% респондентов покупает именно одежду на распродажах, еще 51% — обувь. Выгодные предложения по запчастям подбирают 14%, а мебель со скидками целенаправленно ищут 13% пользователей из Перми.
Минимальная скидка товаров-участников распродажи зависит от стоимости товара, дисконт начинается от 5%. Максимальная скидка может составлять 80%, итоговый размер определяет сам продавец. Он же выбирает, какие именно товары будут на распродаже.
Распродажа доступна всем пользователям Авито и продлится до 7 июля 2024 года включительно.
Об Ави́то:
Согласно данным Similar Web, Авито — самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на Авито совершается с Доставкой. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.
Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на Авито совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений. В Авито работает более 8000 сотрудников.