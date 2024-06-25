Жителям Перми рассказали, где покупать одежду и мебель со скидками до 80%

«„Хватамба“ станет первой в истории компании распродажей федерального масштаба, созданной специально для частных продавцов и покупателей, где можно найти скидки людям от людей. Мы рассчитываем, что наличие товаров с рук, да еще и со скидкой до 80%, позволит нашим пользователям найти по-настоящему выгодные предложения. Для нас самое важное в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной, и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах. Кроме того, на платформе есть механизмы для проведения безопасных сделок с помощью Авито Доставки — средства „замораживаются“ на счете до момента получения и проверки товара покупателем, а география покупок в рамках страны может быть неограниченной», — комментирует Никита Шашкевич, руководитель категории Lifestyle в Авито.