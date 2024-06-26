Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:58
Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев назвал Пермь унылым городом. В своем выпуске новостей № 525 он прокомментировал снос знаменитого арт-объекта «Пермские ворота», а вместе с тем пустился в рассуждения о культурной жизни краевой столицы.
— В Перми 10 лет назад культурная революция расцветала — все было хорошо, ярко и интересно. А сейчас это затхлый город, в котором ничего не происходит. Я не помню ни одной новости из этого города за последние пару лет, кроме того, что сегодня там снесли остатки былой культурной революции, — сказал Лебедев.
По словам блогера, раньше в Перми было намного лучше, и как дизайнер он внес в это свою лепту. Лебедевым был представлен арт-объект «Знак, рядом с которым все фотографируются», установленный у Театра-Театра в июле 2012 года, и буква «П» в качестве первого логотип для российского города. Ко всему прочему, он упомянул и про свое участие в создании для Перми необычных автобусных остановок.
«Пермские ворота» Николая Полисского Лебедев назвал как «П в 3D». По мнению дизайнера, вместо того, чтобы увезти бревна на полигон ТКО, можно было распилить их на кусочки и продать как сувениры. К слову, некоторые предприимчивые пермяки так и сделали.
Демонтаж «Пермских ворот» связан с высоким уровнем износа конструкции, а также с началом подготовительных работ по строительству транспортной развязки. Ранее сообщалось, что эксперты обнаружили дефекты как в облицовке фундамента, так и в основании конструкции. Больше половины бревен было повреждено продольными трещинами.
Создан арт-объект художником Николаем Полисским для пермского музея современного искусства PERMM. Он выступил против переноса «ворот» на новое место — изначально они были задуманы как временный арт-объект, а не монументальная скульптура.