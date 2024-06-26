Артемий Лебедев назвал Пермь унылым городом

По словам блогера, раньше в Перми было намного лучше, и как дизайнер он внес в это свою лепту. Лебедевым был представлен арт-объект «Знак, рядом с которым все фотографируются», установленный у Театра-Театра в июле 2012 года, и буква «П» в качестве первого логотип для российского города. Ко всему прочему, он упомянул и про свое участие в создании для Перми необычных автобусных остановок.