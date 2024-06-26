Березниковский содовый завод организовал для ветеранов экскурсионную поездку в Пермь

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
— Ежегодно администрация «БСЗ» организует для своих бывших работников небольшие путешествия. 19 июня ровно в 8 утра комфортабельный туристический автобус с пятьюдесятью ветеранами взял курс на краевую столицу — город Пермь.
Руководитель маршрута Галина Николаевна не давала нам скучать. Ознакомила с картой-схемой Хохловки — главной цели путешествия. Мы рассматривали на фотографиях все объекты знаменитого туристического комплекса под открытым небом, и даже узнали особенности строительства из дерева старинных церквей, усадеб, сельхозобъектов.
Наш автобус проехал по улицам Перми, значительно похорошевшим к своему 300-летию. Первая точка маршрута — завод Шпагина. Мы могли подержать в руках тяжелые каски и защитные пластины весом в 5 кг на грудь и спину бойцов времен Великой Отечественной. Увидели мощь различных модификаций пушек и других орудий, современных, а также «начинку» вертолетов и ракет. Недаром говорят — Урал — опорный край державы.
Еще час пути, и мы в Хохловке. Здесь как будто попадаешь в другое измерение времени. Повезло нам и с погодой. По прогнозу днем в Хохловке синоптики обещали дождь с грозой, но во время нашего движения до Перми наш гид, Галина Николаевна, научила, и мы дружно «подшаманили» на хорошую погоду. И сработало! А многие взяли зонты.
Все строения Хохловки из дерева, сделаны русскими умельцами, что называется, на века. И стоят дома, мельница, амбар, соляной ларь и гумно с овином посреди волшебных уголков нашей природы. Красота, подчеркнутая сиреневыми полянами цветущего люпина.
Хохловка — один из многочисленных удивительных уголков нашей родины. Такие путешествия заряжают энергией, дарят незабываемые впечатления.
Благодарность заводу выразила другая участница поездки, Надежда Дьяконова:
— Огромное спасибо администрации, профсоюзному комитету БСЗ за интересную, познавательную поездку на завод Шпагина и в этнографический музей Хохловка. Всё было на высшем уровне. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Галине, которая рассказала и показала нам много интересного.
Забота о бывших работниках БСЗ — нынешних пенсионерах уже многие годы считается одним из важнейших направлений социальной политики предприятия. Березниковский содовый завод финансово поддерживает старшее поколение содовиков, помогает им в преодолении трудностей и невзгод.
Виктор Николаевич Шалахин, председатель совета ветеранов АО «БСЗ:
— Материальная помощь важна, однако многим нашим ветеранам после ухода на заслуженный отдых больше всего недостаёт общения. После выхода на пенсию свободного времени становится больше. Активисты Совета ветеранов тратят его с пользой: ездят на экскурсии, посещают выставки, устраивают совместные праздники. Ветераны активно участвуют в общественной, культурной жизни предприятия и города, занимаются спортом и участвуют в городских спортивных состязаниях, а родное предприятие им в этом помогает.