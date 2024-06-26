Березниковский содовый завод организовал для ветеранов экскурсионную поездку в Пермь

Еще час пути, и мы в Хохловке. Здесь как будто попадаешь в другое измерение времени. Повезло нам и с погодой. По прогнозу днем в Хохловке синоптики обещали дождь с грозой, но во время нашего движения до Перми наш гид, Галина Николаевна, научила, и мы дружно «подшаманили» на хорошую погоду. И сработало! А многие взяли зонты.