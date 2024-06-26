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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В Перми ищут молодых музыкантов для фестиваля на набережной в Закамске

Для фестиваля «Причал» в Перми ищут молодых музыкантов

26 июня 2024, 05:24
Фото: Музыкальный фестиваль «Причал»

В Перми ищут молодых музыкантов для фестиваля на набережной в Закамске

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 8 июля.

В Перми объявлен конкурс для молодых музыкантов и исполнителей на фестиваль «Причал-2024». Об этом сообщается в официальной группе мероприятия во ВКонтакте. Мероприятие пройдет 27 июля на набережной в Закамске.

Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету и заявить на личной странице во ВКонтакте об участии в отборе. Участниками могут стать музыканты и исполнители от 16 лет, проживающие на территории Прикамья и Перми. При этом срок жизни музыкального проекта не должен превышать шести лет. Заявки принимаются по 8 июля. Всего будет выбрано пять исполнителей.

Музыкальный фестиваль «Причал» является новым проектом МАУК «ПермьКонцерт» и победителем грантового конкурса «Президентского фонда культурных инициатив».

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