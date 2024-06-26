Для фестиваля «Причал» в Перми ищут молодых музыкантов

Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету и заявить на личной странице во ВКонтакте об участии в отборе. Участниками могут стать музыканты и исполнители от 16 лет, проживающие на территории Прикамья и Перми. При этом срок жизни музыкального проекта не должен превышать шести лет. Заявки принимаются по 8 июля. Всего будет выбрано пять исполнителей.