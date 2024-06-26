Для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» запустят экспресс Пермь — Губаха

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Свердловская железная дорога назначила специальный экспресс Пермь — Губаха для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой». Электропоезд будет курсировать 29 и 30 июня по маршруту Пермь-2 — Углеуральская — Пермь-2. Информация об этом появилась на сайте СвЖД. На станции Углеуральская пассажиров будет ожидать автобус до автостанции в Губахе.
Расписание электрички составлено так, чтобы днем жители Перми успели к началу мероприятия, а вечером смогли вернуться домой. «Ласточка» №7130 будет отправляться со Перми-2 в 09:07 по местному времени. В городе предусмотрены остановки на станциях и о. п. Пермь-1, Мотовилиха, Молодежная, Левшино. В обратную сторону «Ласточка» №7129 отправится со станции Углеуральская в 00:45. Время в пути — 3 часа 23 минуты.
Стоимость взрослого единого билета на электричку и автобус в одну сторону составит 516 рублей, детского — 155 рублей.