Дмитрий Махонин обсудил с и. о. главы Соликамского округа приоритетные задачи

Александр Русанов поблагодарил губернатора за поддержку муниципалитета. «Важная задача для нас сейчас действительно подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день проводятся гидравлические испытания системы теплоснабжения и ремонт необходимых участков. Убежден, что мы эту задачу решим, — отметил и. о. главы округа. — В рамках подготовки к 600-летию будем совместно с отраслевыми министерствами актуализировать перечень необходимых мероприятий, которые будем реализовывать к юбилею города. Еще раз благодарю за доверие».