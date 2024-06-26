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Дмитрий Махонин обсудил с и. о. главы Соликамского округа приоритетные задачи

Дмитрий Махонин обсудил с и. о. главы Соликамского округа приоритетные задачи

26 июня 2024, 14:35
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Александр Русанов приступил к новым обязанностям на днях.

Сегодня, 26 июня, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочего выезда в Верхнекамье провел встречу с и. о. главы Соликамского округа Александром Русановым. Подробности встречи новоназначенного главы Соликамска с губернатором сообщает пресс-служба правительства края.

В ходе общения Дмитрий Махонин подчеркнул, что Александру Русанову необходимо оперативно погрузиться в жизнь муниципалитета для решения первоочередных задач Соликамского округа. Одна из важнейших на сегодня — подготовить теплосетевую инфраструктуру муниципалитета к отопительному сезону, качественно и в срок провести все необходимые работы, включая гидравлические испытания теплопроводов.

«Прошлой зимой в городе произошла серия коммунальных аварий — ваша задача предотвратить их повторение. На эти цели правительством Пермского края дополнительно выделено финансирование из регионального бюджета на обновление наиболее изношенных участков теплосетей в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры Прикамья. Работы должны быть завершены до начала отопительного сезона. Прошу лично контролировать все этапы», — подчеркнул глава Прикамья.

На ремонт теплосетевой инфраструктуры округа выделено 88,8 млн рублей, из них 62,2 млн руб. — краевой бюджет. Заключены два контракта на замену порядка 2,5 км ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения по улицам: 20-летия Победы, Кузнецова, Калийной, Соликамскому шоссе, Черняховского, Коммунаров, 3-й Пятилетки, Розалии Землячки. Реализация комплекса мер позволит повысить качество теплоснабжения для более 13,6 тыс. жителей округа.

Также Дмитрий Махонин подчеркнул, что необходимо выстроить системную работу с предприятиями округа по реализации совместных социально-значимых проектов. Отдельную задачу губернатор поставил по подготовке к 600-летию Соликамска, которое будет отмечаться в 2030 году — важно, чтобы город преобразился к юбилею.

Александр Русанов поблагодарил губернатора за поддержку муниципалитета. «Важная задача для нас сейчас действительно подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день проводятся гидравлические испытания системы теплоснабжения и ремонт необходимых участков. Убежден, что мы эту задачу решим, — отметил и. о. главы округа. — В рамках подготовки к 600-летию будем совместно с отраслевыми министерствами актуализировать перечень необходимых мероприятий, которые будем реализовывать к юбилею города. Еще раз благодарю за доверие».

#Политика#Махонин#Назначение#Дмитрий махонин#Соликамск
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