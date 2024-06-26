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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Двоих пострадавших при вспышке газа в шахте «Уралкалия» перевозят в Пермь

Двоих пострадавших при вспышке газа в шахте «Уралкалия» везут на лечение в Пермь

26 июня 2024, 10:56
Фото: 1MI

Двоих пострадавших при вспышке газа в шахте «Уралкалия» перевозят в Пермь

Следком возбудил и расследует уголовное дело по факту ЧП.

Двоих пострадавших при вспышке газа на руднике СКРУ-3 в Соликамске решили перевезти в Пермь, в ожоговое отделение городской клинической больницы имени Гринберга. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Прикамья, пермские реаниматологи и комбустиологи приняли такое решение. Оно стало возможным благодаря усилиям соликамских врачей, которые смогли стабилизировать состояние пациентов.

В ожоговом центре все готово для приема пострадавших. Ранее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, второй — в тяжелом. У обоих зафиксированы термические ожоги после вспышки газа в шахте ПАО «Уралкалий», случившейся сегодня ночью, 26 июня.

В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следком возбудил уголовное дело после ЧП на руднике «Уралкалия»
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#Происшествия#Пермь#Уралкалий#Шахта#Минздрав#ЧП на руднике в Соликамске
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