Двоих пострадавших при вспышке газа в шахте «Уралкалия» везут на лечение в Пермь

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Двоих пострадавших при вспышке газа на руднике СКРУ-3 в Соликамске решили перевезти в Пермь, в ожоговое отделение городской клинической больницы имени Гринберга. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Прикамья, пермские реаниматологи и комбустиологи приняли такое решение. Оно стало возможным благодаря усилиям соликамских врачей, которые смогли стабилизировать состояние пациентов.
В ожоговом центре все готово для приема пострадавших. Ранее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, второй — в тяжелом. У обоих зафиксированы термические ожоги после вспышки газа в шахте ПАО «Уралкалий», случившейся сегодня ночью, 26 июня.
В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).