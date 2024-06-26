Двоих пострадавших при вспышке газа в шахте «Уралкалия» везут на лечение в Пермь

В ожоговом центре все готово для приема пострадавших. Ранее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, второй — в тяжелом. У обоих зафиксированы термические ожоги после вспышки газа в шахте ПАО «Уралкалий», случившейся сегодня ночью, 26 июня.