Эксперты рассказали, как бюджетно отдохнуть в Турции и Египте этим летом

Опытные же путешественники предлагают приехать в город и на несколько дней заселиться в отель. Затем походить по городу и поспрашивать портье или консьержей на входах в ЖК, какие квартиры есть для аренды. Такой способ позволяет сразу оценить качество жилья и не переплатить за аренду квартиры. Дополнительно придется платить за коммуналку и интернет. Путешественники из Хургады пишут, что даже так можно жить на 500 евро в месяц. В Египте питьевая вода значительно дешевле, чем в Турции, а еда продается по доступной цене.