Эксперты рассказали, как бюджетно отдохнуть в Турции и Египте этим летом

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Куда поехать в отпуске, если хочется к морю, но не хочется рисковать своим здоровьем и жизнью? В Краснодарском крае — вспышка кишечных заболеваний, в Дагестане — теракт, а на территорию Крыма прилетают ракеты.
Остается вариант отправиться в Египет или Турцию. Журналисты издания «Новые известия» рекомендуют провести там минимум месяц, чтобы насладиться теплым климатом и красивым морем.
Египет — одна из самых недорогих стран для россиян. Но и здесь цены растут: в июле этого года неделя проживания на двоих в самом дешевом трехзвездочном отеле без питания будет стоить 115 тыс. рублей минимум. Отели класса «5 звезд» обойдутся от 140-150 тыс. рублей за неделю.
Однако можно снять не номер в отеле, а апартаменты — пляжи доступны для всех. Можно хорошо провести время, купив билеты на самолет и арендовав квартиру. При этом путешественникам будут доступны городские кафе и рестораны, меню которых часто оказывается богаче, чем шведский стол в отеле.
Есть и минус: перелет в Египет дорого вам обойдется без пакетного тура. Перелет туда-обратно в июле будет стоить от 50 тыс. рублей на одного человека, с багажом — от 60 тыс. рублей. Осенью тоже не так дешево — Egypt Air предлагает перелеты по 50 тыс. рублей.
Не забывайте об особенностях бронирования в других странах. В Хургаде или Шарме можно снять доступное жилье через сайт «Авито». Цена за месяц проживания начинается от 20 тыс. рублей, но чаще встречаются варианты за 40 тыс. рублей, что дешевле, чем в Москве. Однако в реальности квартира может разочаровать вас: выбранное жилье может оказаться со старым ремонтом, изношенной техникой и другими неудобствами.
Но более надежно — искать жилье через профильные чаты в Telegram. Риэлторы выкладывают свои предложения, а наученные опытом зимовщики и мигранты поделятся опытом. В таких чатах можно найти квартиру еще дешевле — цена за квартиру с двумя спальнями начинается от 250 евро в месяц.
Для большего комфорта рассмотрите квартиру в компаунде. Это жилой комплекс с закрытой территорией и домами в 3-4 этажа. Бывают компаунды разного уровня- как простые, так и с бассейнами.
Опытные же путешественники предлагают приехать в город и на несколько дней заселиться в отель. Затем походить по городу и поспрашивать портье или консьержей на входах в ЖК, какие квартиры есть для аренды. Такой способ позволяет сразу оценить качество жилья и не переплатить за аренду квартиры. Дополнительно придется платить за коммуналку и интернет. Путешественники из Хургады пишут, что даже так можно жить на 500 евро в месяц. В Египте питьевая вода значительно дешевле, чем в Турции, а еда продается по доступной цене.
Можно выбрать квартиру заранее по объявлению, но тогда придется сразу внести залог. Однако достаться вам может любой вариант, даже старенький. Плюсом выбора жилья у местных жителей является возможность оплачивать аренду в турецких лирах — по закону цены на нее повышаются не чаще одного раза в год.
На «Авито» публикуются в основном объявления с комплексами для иностранцев и квартирами, принадлежащими россиянам. Если желаете сэкономить, то искать жилье лучше на местных сайтах, уже находясь в Турции, например, на портале sahibiden. Сейчас здесь можно найти квартиру на месяц с двумя спальнями стоимостью от 15 тыс. турецких лир (от 40 тыс. рублей). Предложения можно смотреть онлайн на карте.
Одним из главных плюсов Турции является более доступный авиаперелет. В июле можно слетать туда-обратно примерно за 30 тыс. рублей — это лишь немного дороже, чем в Сочи. Проживание также может выйти дешевле. Можно рассмотреть и жилье с посуточной оплатой — 3-4 тыс. рублей за сутки. Таким образом, перелет и проживание на две недели на двоих может обойтись в 110 тыс. рублей. Останется только оплата питания.