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Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 05:59

Глава Прикамья выехал в Соликамск после случившегося там ЧП на шахте

Губернатор Прикамья прокомментировал ЧП на руднике в Соликамске

26 июня 2024, 05:57
Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Глава Прикамья выехал в Соликамск после случившегося там ЧП на шахте

Проверку проводят также правоохранительные и надзорные органы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выехал в Соликамск и Березники после ЧП в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». «Сегодня работаю в Соликамске и Березниках — ситуацию держу на контроле. Поручил главе округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и предприятию», — пишет он в своем Telegram-канале.

Глава региона подтвердил, что ночью произошла вспышка газа в руднике. Все сотрудники были эвакуированы и находятся в безопасности. Двум пострадавшим оказывается медицинская помощь — они получили ожоги разной степени тяжести. Производственные объекты «Уралкалия» работают в прежнем режиме.

Ранее в пресс-службе ПАО «Уралкалий» сообщали, что вспышка газа произошла сегодня ночью, 26 июня, в 3:27 в руднике СКРУ-3. Соликамская городская осуществляет надзорные мероприятия, а СУ СК России по Пермскому краю проводит проверку.

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#Происшествия#Пермь#Уралкалий#Шахта#Соликамск#Рудник#ЧП на руднике в Соликамске
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