Губернатор Прикамья прокомментировал ЧП на руднике в Соликамске

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Published Сегодня, 05:57
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выехал в Соликамск и Березники после ЧП в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». «Сегодня работаю в Соликамске и Березниках — ситуацию держу на контроле. Поручил главе округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и предприятию», — пишет он в своем Telegram-канале.
Глава региона подтвердил, что ночью произошла вспышка газа в руднике. Все сотрудники были эвакуированы и находятся в безопасности. Двум пострадавшим оказывается медицинская помощь — они получили ожоги разной степени тяжести. Производственные объекты «Уралкалия» работают в прежнем режиме.
Ранее в пресс-службе ПАО «Уралкалий» сообщали, что вспышка газа произошла сегодня ночью, 26 июня, в 3:27 в руднике СКРУ-3. Соликамская городская осуществляет надзорные мероприятия, а СУ СК России по Пермскому краю проводит проверку.