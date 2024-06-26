Губернатор Прикамья прокомментировал ЧП на руднике в Соликамске

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выехал в Соликамск и Березники после ЧП в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». «Сегодня работаю в Соликамске и Березниках — ситуацию держу на контроле. Поручил главе округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и предприятию», — пишет он в своем Telegram-канале.