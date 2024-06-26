Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края

Posted 26 июня, 05:02
Published 26 июня, 05:02
Modified 26 июня, 05:11
Updated 26 июня, 05:11
Из украинского плена был освобожден военнослужащий из Пермского края. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Последний обмен российских и украинских военнослужащих состоялся 31 мая.
Вчера на родину вернулись 90 российских бойцов. «Из наших земляков в списках пока один человек, ждем подтвержденную информацию. Позвонил заявителю, которая направляла обращение в мой адрес, поддержал добрым словом», — пишет Сапко. Пермяк был в плену с осени прошлого года. Возвращение бойца станет большим облегчением для его семьи и близких.
Впереди у военных важный этап медицинского лечения и реабилитации.