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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:11

Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края

Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края

26 июня 2024, 05:02
Фото: VK Игорь Сапко
Пермяк находился в плену с осени 2023 года.
Сюжет
Семья

Из украинского плена был освобожден военнослужащий из Пермского края. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Последний обмен российских и украинских военнослужащих состоялся 31 мая.

Вчера на родину вернулись 90 российских бойцов. «Из наших земляков в списках пока один человек, ждем подтвержденную информацию. Позвонил заявителю, которая направляла обращение в мой адрес, поддержал добрым словом», — пишет Сапко. Пермяк был в плену с осени прошлого года. Возвращение бойца станет большим облегчением для его семьи и близких.

Впереди у военных важный этап медицинского лечения и реабилитации.

Фото: VK Игорь Сапко
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