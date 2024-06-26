Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края

Вчера на родину вернулись 90 российских бойцов. «Из наших земляков в списках пока один человек, ждем подтвержденную информацию. Позвонил заявителю, которая направляла обращение в мой адрес, поддержал добрым словом», — пишет Сапко. Пермяк был в плену с осени прошлого года. Возвращение бойца станет большим облегчением для его семьи и близких.