К пострадавшим в ЧП на руднике в Соликамске выехал реанимобиль санавиации

По прибытии реанимобиля бригада врачей примет решение о тактике лечения и возможной транспортировке пострадавшего с меньшей степенью термического поражения. Его могут перевезти в ожоговый центр в Перми. Однако решение о транспортировке пациентов будет приниматься, исходя из состояния пострадавших. Медики сообщают, что перевозить их можно только после стабилизации состояния.