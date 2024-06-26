К пострадавшим в ЧП на руднике в Соликамске выехал реанимобиль санавиации

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Для помощи двум пострадавшим при вспышке газа на руднике в Соликамск из Перми выехал реанимобиль санавиации. Сейчас в Соликамской горбольнице для оказания медицинской помощи подключены все необходимые специалисты, включая комбустиологов (ожоговых хирургов), рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Прикамья.
По прибытии реанимобиля бригада врачей примет решение о тактике лечения и возможной транспортировке пострадавшего с меньшей степенью термического поражения. Его могут перевезти в ожоговый центр в Перми. Однако решение о транспортировке пациентов будет приниматься, исходя из состояния пострадавших. Медики сообщают, что перевозить их можно только после стабилизации состояния.
Вспышка газа произошла сегодня ночью, 26 июня, в 3:27 в руднике СКРУ-3. Соликамская городская осуществляет надзорные мероприятия, а СУ СК России по Пермскому краю проводит проверку. В Соликамск выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.