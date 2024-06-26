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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

К пострадавшим в ЧП на руднике в Прикамье выехал реанимобиль санавиации

К пострадавшим в ЧП на руднике в Соликамске выехал реанимобиль санавиации

26 июня 2024, 07:24
Фото: 1MI

К пострадавшим в ЧП на руднике в Прикамье выехал реанимобиль санавиации

Пациентов могут транспортировать в ожоговый центр Перми, когда их состояние станет стабильным.

Для помощи двум пострадавшим при вспышке газа на руднике в Соликамск из Перми выехал реанимобиль санавиации. Сейчас в Соликамской горбольнице для оказания медицинской помощи подключены все необходимые специалисты, включая комбустиологов (ожоговых хирургов), рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Прикамья.

По прибытии реанимобиля бригада врачей примет решение о тактике лечения и возможной транспортировке пострадавшего с меньшей степенью термического поражения. Его могут перевезти в ожоговый центр в Перми. Однако решение о транспортировке пациентов будет приниматься, исходя из состояния пострадавших. Медики сообщают, что перевозить их можно только после стабилизации состояния.

Вспышка газа произошла сегодня ночью, 26 июня, в 3:27 в руднике СКРУ-3. Соликамская городская осуществляет надзорные мероприятия, а СУ СК России по Пермскому краю проводит проверку. В Соликамск выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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#Происшествия#Пермь#Уралкалий#Санавиация#Шахта#Минздрав#Рудник#ЧП на руднике в Соликамске
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