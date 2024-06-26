«Костьми лягу вместе с детьми». В Перми бурно обсуждают судьбу парка имени Горького

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В Перми прошла первая из серии встреч по обсуждению перспектив развития парков, — сообщила мэрия. По данным властей, первым для обсуждения стал парк им. Горького. Кроме встречи в ДК Молодежи, любой заинтересованный житель мог принять участие в онлайн-опросе.
На встрече побывали пермские блогеры. По их словам, было непонятно, кто проводил мероприятие и для чего. Многодетная мама Ирина Боровик пообещала властям «лечь костьми вместе с детьми» под экскаваторы, если начнут снос аттракционов в парке. По ее словам, больше 70% опрошенных онлайн и оффлайн считают, что в парке Горького надо оставить всё как есть, ничего не менять.
«Дорогой Эдуард Олегович! — обратилась блогер на своей странице к мэру Перми Эдуарду Соснину. — А давайте вы уже что-то достроите (зоопарк, аквапарк, крематорий, новую сцену оперного), а уже потом будете трогать то, что и без вас прекрасно работает!.. Или постройте первым делом „Диснейленд“ за чертой города вместе с московскими инвестициями, а потом решайте, что делать дальше в центре».
В видеоисториях блогер призывала матерей с детьми активнее высказываться по поводу судьбы парка. «А где вы все? Где мамы с детьми?» — удивлялись она и другие участники обсуждений, которые пришли в ДК Молодежи.
Блогер и многодетная мама Евгения Силиванова считает, что парку им. Горького далеко до идеала, и обновления нужны.
«Сегодня были в парке всей семьей. В заветные 11.00 ни один аттракцион взрослого сектора не работал — персонал еле-еле что-то чистил и включал. Даже через 30 минут начали работать единицы. Каждый второй терминал — не работает. Часть аттракционов — ну откровенно уже очень старые и страшные. Некоторые скрипят, как старая телега. Музыкальная подборка вообще вызвала шок — на аттракционе от 10 лет звучат песни группы „Дети Рейв“. Я вообще ни разу не ханжа — но вы серьезно?».
Евгения напомнила, что много лет многодетные семьи Перми просили у парка льготы на посещение аттракционов, но парк всегда отвечал отказом. «Почему-то сейчас мы должны поддержать бизнесменов», — резонно замечает пермячка.
Она также пишет, что категорически против переноса парка на окраину («в тот самый район, где уже стоят аквапарк и зоопарк», — иронизирует блогер). Многодетная мама считает, что парк в самом центре города-миллионика должен стать современным, доступным и гостеприимным местом. «Для этого кошмарить его бесполезно — нужен продуктивный диалог», — подчеркивает она.
Новый начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Анастасия Хорошева высказалась в комментариях в блогосфере. Она отметила, что формат исследования, которое проводят независимые эксперты, подразумевает количественные и качественные оценки. Общественности дали площадку высказаться, зафиксировать все мнения, это качественная оценка. Также, по ее словам, 77% опрошенных высказались не за то, чтобы «оставить всё как есть», а за сохранение парковой зоны.
Кроме того, на обсуждениях выступили экологи, которые высказались за сохранение и развитие зеленой зоны. Координатор проекта «Сад соловьев» Надежда Баглей предложила проводить в парке экопрактики, поставить домики для насекомых, высадить кормовые растения для птиц. «Необходимо, чтобы в парке возник уголок для природы, для экосистемы. Очень надеюсь, что те пожелания, которые жители сформировали, будут услышаны», — пояснила она.
Обработкой собранных мнений в ходе встречи и онлайн-опроса для последующей разработки концепции развития территории займется АНО «Центр развития общественных пространств и парков» («Парки России»).
Земельный участок в квартале №169 Свердловского района арендует ООО «Центральный парк развлечений (ЦПР)» на основании договора аренды. Срок действия договора — 25 лет, с 15 октября 2001 года до 14 октября 2026 года. То есть буквально через пару лет договор заканчивается. И очень вовремя появляется АНО «Парки России» — по их же данным, они федеральный проект по обновлению инфраструктуры парков страны. По данным СПАРК, это проект Сергея Буторина, бывшего гендиректора АО «Парки Ижевска», принадлежащего на 100% администрации Ижевска. Сейчас Буторин представляет Удмуртию в Общественной палате РФ.
Чем может не устраивать действующий арендатор городские власти, кроме шашлычного аромата 1990-х годов? Площадь парка им. Горького в Перми составляет 120 тыс. кв. метров. За 6 лет (с 2010 по 2016 год) арендные платежи составили 3,5 млн рублей. Свежие данные по арендным платежам и дивидендам обещали предоставить в мэрии. Долгое время дивидендов от деятельности ООО на территории парка Горького городской бюджет не получал — общество показывало убыток: в 2020 году убыток составил 7,6 млн рублей. Но с 2021 года чистая прибыль стала выше 30 млн рублей ежегодно (32 млн рублей в 2021 году, 35,4 млн — в 2023 году). Выручка, по сравнению с 2020 годом, выросла с почти 30 млн рублей до 407 млн рублей (2023 год).
По словам учредителя ЦПР Рашида Габдуллина, не было дивидендов или какой-то прибыли, так как коммерческая деятельность возможна только на 13% площадей парка (требования охранной документации и нормативов). Также, объяснил учредитель ЦПР, почти всё заработанное уходило на выполнение требований по содержанию объектов культурного значения, памятников, аренду, благоустройство, уборку, охрану территории. Плюс нужно было выплачивать кредит, взятый для развития парка.
Пока в Перми идут бурные обсуждения судьбы парка, Габдуллины отдыхают на Сейшельских островах. Оттуда Рашид Габдуллин написал пост, суть которого — «надо договариваться в интересах горожан». Он напомнил, что администрация Свердловского района Перми подала иски о сносе не соответствующих нормативным требованиям аттракционов, кафе и туалетов. Также администрация района требует снести не соответствующую нормативам главную сцену. В администрации Перми опровергли информацию, пояснив, что не требуют снести сцену, а требуют признать несуществующим право собственности на нее.
Рашид Габдуллин пожаловался на бесконечные проверки и штрафы. Так, он утверждает, что его компании был вынесен штраф за серый снег в марте. По словам Рашида Габдуллина, «город» (имеется в виду муниципалитет, который является, в том числе, участником ЦПР) был уведомлен о состоянии дел в парке, «и за эти почти 30 лет всё было законно и безопасно», — удивляется Габдуллин.
Директор парка лукавит. Не всё было законно и безопасно. Так, до сих пор туманным остается внесение в уставный капитал парка здания по ул. Сибирской, 49, а также имущественного комплекса парка (ограды, ротонды, объектов инфраструктуры). Размытие уставного капитала с помощью допэмиссии тоже прошло странно, в 2007 году муниципалитет потерял контроль над парком, сейчас имеет всего 24% в ООО ЦПР, фактически отстранен от контроля деятельности фирмы.
А в 2015 году после череды несчастных случаев с детьми на аттракционах Следственный комитет писал экс-главе Перми Игорю Сапко: «Руководством ООО ЦПР, а именно его учредителями демонстрируется пренебрежение к безопасности жителей Перми, в том числе детей, отдыхающих в парке».
Properm.ru пытался получить список владельцев аттракционов (ведь они платят за аренду места и возможность работать в компании Рашида Габдуллина), но этого списка никто не смог предоставить. Кроме того, выяснилось, что в числе лиц, владеющих наиболее популярными в парке аттракционами, сам Рашид Габдуллин.
Получается, арендатор парка сам себе платит за аренду в каких-то случаях.
«Я предприниматель, и меня легко критиковать, что для таких, как я, выгода превыше всего, — написал учредитель ЦПР у себя в блоге. — Да я и не буду спорить, потому что прибыль — это сначала уплаченная зарплата и налоги, прибыль — это про дальнейшее развитие, это возможность построить и содержать бесплатный туалет, положить бесплатные памперсы для юной забывчивой мамочки в детской комнате, высаживать розы и платить духовому оркестру за, пусть и короткое, возвращение в молодость наших пожилых уже родителей».
В своем посте Рашид Габдуллин, конечно, ссылается на Год семьи, поручение президента Владимира Путина заботиться о семьях, высказывает недовольство действиями администрации Перми. «Действовать таким образом, что „мы за порядок, и надо всё снести ради порядка, а куда вы пойдете с ребенком в туалет — нас не интересует“, выглядит как полное отсутствие заботы о простом человеке — не по-государственному, да и просто не по-людски», — пишет он.
Учредитель ЦПР высказывает надежду, что можно еще обо всем договориться, и делает реверанс в сторону действующей власти, отмечая, как преобразился и похорошел город в последнее время. «Хорошо понимаю, что это большая и кропотливая работа нынешнего руководства края и города. Это прекрасный пример заботы о жителях. Как сказал один из известных людей города — мы этого очень долго ждали и заслужили. Мы также заслужили и сохранение традиции посещения жителями парка Горького, это часть семейной истории каждого. Заложена она была еще 220 лет назад, а аттракционы там работают уже почти век!» — восклицает Рашид Габдуллин.
Судя по сайту АНО «Парки России», реализованных проектов у них нет. Но активно реализуются проекты в парках Ижевска, Ставрополья, Тюмени, Краснодара — в рамках государственно-частного партнерства. На фотографиях в ижевских СМИ и пабликах видно, что парки приводят к современному виду. Чем отличается этот самый современный вид от несовременного?
Общественные пространства становятся «третьим местом» между домом и работой, где люди проводят время и отдыхают. Комфортные и благоустроенные территории формируют городскую идентичность и объединяют людей. В современных парках, таких как Парк Галицкого в Краснодаре или Парк Горького в Москве, нет аттракционов, но есть бесплатные детские площадки, откуда дети не хотят уходить, есть зоны для прогулок, велосипедные дорожки, фотозоны, кафе и туалеты, «замаскированные» так, что не портят общего впечатления.
Бывший директор парка Горького в Москве, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков когда-то делился с Properm.ru и пермяками историей пятимесячного преображения парка Горького в Москве. Как из «шалмана со списанными аттракционами» получился парк, который посещает порядка 20 млн человек в год.
«Ощущение свободы, а не аттракционы должен дать парк. Условия должен предоставить, а не аниматорами развлекать. И даже зима стала конкурентным преимуществом, мы сделали огромный каток, и зимой парк посещает столько же людей, сколько летом», — говорил Капков.
Противостояние преображениям в парке Горького Москвы были серьезные: главный озеленитель парка противился стрижке газонов, не устраивало, что люди на них лежат; «серьезные ребята» были против сноса их ларьков, а бабушки подозревали, что парк вырубят, настроят многоэтажек, и выходили на пикеты с плакатами «Долой Собянина и Капкова!». Сейчас парк — любимое место отдыха и детей, и бабушек — зарабатывает по 800 млн рублей в год.