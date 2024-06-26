«Костьми лягу вместе с детьми». В Перми бурно обсуждают судьбу парка имени Горького

Учредитель ЦПР высказывает надежду, что можно еще обо всем договориться, и делает реверанс в сторону действующей власти, отмечая, как преобразился и похорошел город в последнее время. «Хорошо понимаю, что это большая и кропотливая работа нынешнего руководства края и города. Это прекрасный пример заботы о жителях. Как сказал один из известных людей города — мы этого очень долго ждали и заслужили. Мы также заслужили и сохранение традиции посещения жителями парка Горького, это часть семейной истории каждого. Заложена она была еще 220 лет назад, а аттракционы там работают уже почти век!» — восклицает Рашид Габдуллин.