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Published Сегодня, 05:58

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Updated Сегодня, 06:01

На пожаре в Кунгуре 25 июня пострадал человек

На пожаре в Кунгуре 25 июня пострадал человек

26 июня 2024, 05:58
Фото: МЧС Прикамья
По факту инцидента проводится проверка.

Вчера, 25 июня, в Кунгурском округе на пожаре пострадал человек. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 2:47. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Кунгуре на ул. Ильина. На место происшествия прибыли 25 личного состава и семь единиц пожарной техники. Выяснилось, что произошло возгорание бытовой техники в квартире в многоквартирном доме.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу были спасены два человека. Самостоятельно эвакуировались 10 человек. Погибших на пожаре нет. Горение было ликвидировано в 2:56.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

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