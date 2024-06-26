На пожаре в Кунгуре 25 июня пострадал человек

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Вчера, 25 июня, в Кунгурском округе на пожаре пострадал человек. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 2:47. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Инцидент произошел в Кунгуре на ул. Ильина. На место происшествия прибыли 25 личного состава и семь единиц пожарной техники. Выяснилось, что произошло возгорание бытовой техники в квартире в многоквартирном доме.
Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу были спасены два человека. Самостоятельно эвакуировались 10 человек. Погибших на пожаре нет. Горение было ликвидировано в 2:56.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.