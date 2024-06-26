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Завершилась ликвидация последствий ЧП на руднике «Уралкалия» в Соликамске

Завершилась ликвидация последствий ЧП на руднике «Уралкалия» в Соликамске

26 июня 2024, 07:12
Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края
Обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня, 26 июня, в 11:13 снят режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» в Соликамске. Был задействован заранее разработанный на случай ЧП план мероприятий.

«Пострадавшие госпитализированы в медучреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Производственные объекты „Уралкалия“ работают в обычном режиме. Обстоятельства происшедшего выясняются», — пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе компании.

Вспышка газа произошла сегодня ночью в 3:27. В больницу с ожогами разной степени тяжести доставлены двое пострадавших. Еще 182 человека были эвакуированы.

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#Происшествия#Пермь#Уралкалий#Шахта#Рудник#ЧП на руднике в Соликамске
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