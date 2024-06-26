Завершилась ликвидация последствий ЧП на руднике «Уралкалия» в Соликамске

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Сегодня, 26 июня, в 11:13 снят режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» в Соликамске. Был задействован заранее разработанный на случай ЧП план мероприятий.
«Пострадавшие госпитализированы в медучреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Производственные объекты „Уралкалия“ работают в обычном режиме. Обстоятельства происшедшего выясняются», — пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе компании.
Вспышка газа произошла сегодня ночью в 3:27. В больницу с ожогами разной степени тяжести доставлены двое пострадавших. Еще 182 человека были эвакуированы.