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Updated Сегодня, 07:10

Пермь с визитом посетили заместители руководителя Росгвардии

Пермь с визитом посетили заместители руководителя Росгвардии

26 июня 2024, 07:08
Фото: properm.ru
Заместители директора Росгвардии Алексей Воробьев и Владислав Ершов прибыли в Пермь с двухдневным рабочим визитом.

Накануне выпуска курсантов-лейтенантов в Пермский военный институт, 25 июня, с двухдневным визитом прибыли два заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: генерал-полковник Алексей Воробьев и генерал-полковник Владислав Ершов.

Темой визита высокопоставленных офицеров Росгвардии в Пермь стали вопросы развития военного вуза и кадетского училища в Перми, строительство новых корпусов и создание системы образования современного уровня. Представители руководства ведомства ознакомились с вопросами планирования, организации учебного процесса, а также с объектами инфраструктуры системы ведомственного образования. Особое внимание гости уделили недавно созданному факультету информационных технологий и защиты информации, где готовят будущих IT-специалистов ведомства.

Военнослужащим института и гражданскому персоналу Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Федора Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Воробьев вручил государственные и ведомственные награды, почетные грамоты Росгвардии.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Курсанты кинологического факультета военного вуза продемонстрировали гостям навыки по задержанию условных преступников с элементами свето-шумового сопровождения, применением бронетехники и БПЛА.

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