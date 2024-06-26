Пермь с визитом посетили заместители руководителя Росгвардии

Темой визита высокопоставленных офицеров Росгвардии в Пермь стали вопросы развития военного вуза и кадетского училища в Перми, строительство новых корпусов и создание системы образования современного уровня. Представители руководства ведомства ознакомились с вопросами планирования, организации учебного процесса, а также с объектами инфраструктуры системы ведомственного образования. Особое внимание гости уделили недавно созданному факультету информационных технологий и защиты информации, где готовят будущих IT-специалистов ведомства.