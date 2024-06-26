Пермь с визитом посетили заместители руководителя Росгвардии

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Накануне выпуска курсантов-лейтенантов в Пермский военный институт, 25 июня, с двухдневным визитом прибыли два заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: генерал-полковник Алексей Воробьев и генерал-полковник Владислав Ершов.
Темой визита высокопоставленных офицеров Росгвардии в Пермь стали вопросы развития военного вуза и кадетского училища в Перми, строительство новых корпусов и создание системы образования современного уровня. Представители руководства ведомства ознакомились с вопросами планирования, организации учебного процесса, а также с объектами инфраструктуры системы ведомственного образования. Особое внимание гости уделили недавно созданному факультету информационных технологий и защиты информации, где готовят будущих IT-специалистов ведомства.
Военнослужащим института и гражданскому персоналу Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Федора Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Воробьев вручил государственные и ведомственные награды, почетные грамоты Росгвардии.
Курсанты кинологического факультета военного вуза продемонстрировали гостям навыки по задержанию условных преступников с элементами свето-шумового сопровождения, применением бронетехники и БПЛА.