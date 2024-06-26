Пермский край потерял две позиции в рейтинге по экономическому потенциалу

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Пермский край потерял две позиции в рейтинге экономического потенциала среди регионов России. В I кв. 2024 года регион занял 11 место, в IV кв. прошлого года — 9 место. Информация представлена Фондом развития гражданского общества.
Рейтинг составлен на основании данных Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В исследовании были использованы три критерия: уплаченный НДС, средняя заработная плата на 1 апреля текущего года, прибыль предприятий и и организаций.
По уровню заработной платы Прикамье заняло 32 место, по прибыли предприятий и организаций — 15 место. Сводная оценка Пермского края составила 18,67.