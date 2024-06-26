properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:50

Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 02:58

Updated Сегодня, 02:58

Пермский край потерял две позиции в рейтинге по экономическому потенциалу

Пермский край потерял две позиции в рейтинге по экономическому потенциалу

26 июня 2024, 02:50
Фото: properm.ru
Регион занял 11 строчку рейтинга.
Сюжет
Рейтинг

Пермский край потерял две позиции в рейтинге экономического потенциала среди регионов России. В I кв. 2024 года регион занял 11 место, в IV кв. прошлого года — 9 место. Информация представлена Фондом развития гражданского общества.

Рейтинг составлен на основании данных Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В исследовании были использованы три критерия: уплаченный НДС, средняя заработная плата на 1 апреля текущего года, прибыль предприятий и и организаций.

По уровню заработной платы Прикамье заняло 32 место, по прибыли предприятий и организаций — 15 место. Сводная оценка Пермского края составила 18,67.

Читайте также:
Каждый десятый житель Пермского края имеет доход ниже границы бедностиЗа пять месяцев 2024 года авторынок в Прикамье вырос на 70%Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
#Пермский край#Рейтинг#Росстат#Прикамье#Заработная плата#Ндс#Экономический потенциал#Фонд развития гражданского общества#Федеральная налоговая служба#Прибыль предприятий
Подпишитесь
В Прикамье произошел взрыв метана на шахте «Уралкалий» в Соликамске
Сегодня, 03:57
«Костьми лягу вместе с детьми». В Перми бурно обсуждают судьбу парка имени Горького
Сегодня, 04:00
В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров
Сегодня, 04:18
В Минздраве рассказали о пострадавших при вспышке метана на шахте «Уралкалия»
Сегодня, 04:23
В Соликамске колония особого режима «Белый лебедь» закупила игровую приставку
Сегодня, 03:28