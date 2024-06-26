Пермский край потерял две позиции в рейтинге по экономическому потенциалу

Рейтинг составлен на основании данных Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В исследовании были использованы три критерия: уплаченный НДС, средняя заработная плата на 1 апреля текущего года, прибыль предприятий и и организаций.