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Пермский театр приостановил запуск новой сцены в парке имени Горького

Пермский театр приостановил запуск новой сцены в парке имени Горького

26 июня 2024, 09:26
Фото: properm.ru
Причиной стало отсутствие правового статуса земли в парке.

В Перми приостановили проект новой сцены для детских спектаклей Театра-Театра в парке имени Горького. Причиной тому стало то, что правовой статус земли в парке не определен. Об этом сообщили ТЕКСТу в театре.

В марте текущего года стало известно, что пермский Театр-Театр запускает площадку детского театра в парке Горького. Предполагалось, что сценическая площадка должна быть рассчитана на 140 мест, на ней будут проходить выступления для малышей, дошкольников и школьников до 12 лет.

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#Пермь#Театр-театр#Школьники#Парк имени горького#Дошкольники#Детские спектакли#Правовой статус земли#Сценическая площадка#Выступления для детей
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