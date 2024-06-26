Пермский театр приостановил запуск новой сцены в парке имени Горького

В марте текущего года стало известно, что пермский Театр-Театр запускает площадку детского театра в парке Горького. Предполагалось, что сценическая площадка должна быть рассчитана на 140 мест, на ней будут проходить выступления для малышей, дошкольников и школьников до 12 лет.